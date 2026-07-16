Estas son las razas de perros con más problemas en la piel

Los perros son una de las mejores compañías para los humanos, ya que son leales, cariñosos, lindos y tiernos. No obstante, hay algunas razas que pueden presentar problemas en su piel por diferentes factores.

Desde razas lampiñas, como los Xoloitzcuintles, perros con pelaje corto e incluso con pelo largo, como los labradores afganos, existen una gran variedad de tipos de perros que necesitan de un cuidado especial.

Con el paso de los años muchas de estas razas de caninos se han cruzado y modificado genéticamente, dando como resultado perros que pueden presentar diferentes problemas en su salud, como por ejemplo, complicaciones cutáneas.

Por ello, a continuación te compartimos los tipos de perros que tienen más problemas en su piel.

¿Qué razas de perros sufren de problemas en la piel?

Especialistas veterinarios han advertido que es importante identificar estas complicaciones y necesidades, para evitar la afección que escale a problemas mayores, y se comprometa la salud e incluso la vida de la mascota.

Debido a su genética, varios tipos son más propensos a desarrollar complicaciones dermatológicas. Entre ellos se encuentran:

Bulldog: tanto el francés como e inglés pueden desarrollar dermatitis, alergias e infecciones debido a que sus pliegues pueden quedar húmedos.

tanto el francés como e inglés pueden desarrollar dermatitis, alergias e infecciones debido a que sus pliegues pueden quedar húmedos. Shar Pei: esta raza se caracteriza por su piel arrugada que, de igual manera puede provocar dermatitis atópica e infecciones por los pliegues húmedos.

esta raza se caracteriza por su piel arrugada que, de igual manera puede provocar dermatitis atópica e infecciones por los pliegues húmedos. West Highland White Terrier: también presentan casos frecuentes de dermatitis y alergias.

también presentan casos frecuentes de dermatitis y alergias. Golden Retriever: contrario a lo que muchas personas piensan, esta raza tan querida también es propensa a alergias, dermatitis y piodermas.

contrario a lo que muchas personas piensan, esta raza tan querida también es propensa a alergias, dermatitis y piodermas. Boxer: Particularmente esta raza puede presentar, además de dermatitis, problemas de tiroides e incluso tumores en la piel.

Particularmente esta raza puede presentar, además de dermatitis, problemas de tiroides e incluso tumores en la piel. Pastor alemán: esta es una de la razas de las que no se tiene mucho conocimiento que pueden enfrentarse a problemas autoinmunes en la piel, así como alergias y dermatitis.

esta es una de la razas de las que no se tiene mucho conocimiento que pueden enfrentarse a problemas autoinmunes en la piel, así como alergias y dermatitis. Poodle: pude desarrollar sebadenitis.

pude desarrollar sebadenitis. Samoyedo, Akita y Vizsla: también son razas propensas a la sebadenitis y otras enfermedades inmunomediadas.

Si tienes alguno de estos perros como mascota, es indispensable que sepas cómo cuidar de su salud y el bienestar, y considerar que la prevención es clave en estas situaciones.

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