Estas son las razas de perros con más problemas en la piel

Los perros son una de las mejores compañías para los humanos, ya que son leales, cariñosos, lindos y tiernos. No obstante, hay algunas razas que pueden presentar problemas en su piel por diferentes factores.Desde razas lampiñas, como los Xoloitzcuintles, perros con pelaje corto e incluso con pelo largo, como los labradores afganos, existen una gran variedad de tipos de perros que necesitan de un cuidado especial.Con el paso de los años muchas de estas razas de caninos se han cruzado y modificado genéticamente, dando como resultado perros que pueden presentar diferentes problemas en su salud, como por ejemplo, complicaciones cutáneas.Por ello, a continuación te compartimos los tipos de perros que tienen más problemas en su piel.Especialistas veterinarios han advertido que es importante identificar estas complicaciones y necesidades, para evitar la afección que escale a problemas mayores, y se comprometa la salud e incluso la vida de la mascota.Debido a su genética, varios tipos son más propensos a desarrollar complicaciones dermatológicas. Entre ellos se encuentran: Si tienes alguno de estos perros como mascota, es indispensable que sepas cómo cuidar de su salud y el bienestar, y considerar que la prevención es clave en estas situaciones.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApphttps://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 AL