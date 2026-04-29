Sentra 2026: Fiabilidad con más seguridad y refinamiento

Nissan lanza un nuevo Sentra en el mercado mexicano. Esto es decir mucho, porque el sedán de la empresa nipona, orgullosamente producido en México, es uno de los autos más queridos del mercado desde siempre. Es frecuentador habitual de la lista de los 10 más vendidos y, ahora, con formas más modernas, seguridad ampliada y más equipo de lujo y confort, muestra todas las condiciones para mantenerse en la cima.

Las nuevas formas exteriores mezclan curvas suaves con ángulos agudos, haciendo de Nissan Sentra un auto más deseable, incluso con un toque de vanguardia en un universo de vehículos conservadores. Esto es aún más marcado en las versiones más equipadas del auto, que cuentan con un alerón trasero pintado de negro brillante, quemacocos, salidas de escape cromadas, rines de 18 pulgadas y faros de luz led.

Mecánicamente, mantiene su confiable tren motor de 4 cilindros con 2.0 litros, con 145 caballos de fuerza, que será suficiente en la gran mayoría de los casos, incluso cuando se pide un poco más de diversión en rebases y curvas, sin exageraciones. Dispone de una buena plataforma y suspensión trasera independiente, algo muy raro en su categoría. Cuenta con una transmisión renovada CVT de nueva generación que gracias a su bomba de aceite electrónica ayudará a tener mayor confiabilidad y agilidad para rebases.

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Para tranquilidad de todos, el nuevo Nissan Sentra cuenta con hasta 17 sistemas electrónicos de asistencia para la conducción; las famosas ADAS.

Por dentro, mucha amplitud y lujo, como se ve en la pantalla dual de 12.3 pulgadas, audio Premium Bose, encendido remoto, CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de asistentes de voz, como Alexa o Siri.

En resumen, con un diseño renovado, la confianza de siempre en el auto y en la marca Nissan, estar al mando de un Nissan Sentra, con tecnología, innovación y seguridad sentirás que tienes todo bajo control.