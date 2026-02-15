Hubo un tiempo en que planear un viaje significaba llamadas telefónicas, impresiones en papel y largas filas en el aeropuerto. Hoy, en plena era digital, viajar empieza mucho antes de llegar a la terminal aérea: comienza en la pantalla de un celular.

Vivimos en un entorno hiperconectado, donde el trabajo y las responsabilidades nos empujan a operar en “modo automático”. Respondemos correos, asistimos a reuniones virtuales, cumplimos horarios. A veces, sin darnos cuenta, dejamos de observar el entorno y de escuchar nuestras propias emociones. Es ahí donde el viaje se convierte en algo más que un traslado: es una pausa necesaria, un escape que nos ayuda a reconectar con nosotros mismos.

La tecnología, lejos de alejarnos de esa experiencia, hoy la potencia. Las aplicaciones móviles de las aerolíneas han evolucionado para simplificar cada etapa del trayecto, reduciendo fricciones y devolviéndole al viajero algo fundamental: tiempo y tranquilidad.

Un ejemplo claro es la nueva versión de la app de Aeroméxico, desarrollada con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente y hacer que cada viaje sea más ágil y disfrutable. Bajo el concepto “Regresa a ser tú mismo”, la propuesta parte de una idea sencilla pero poderosa: cuando el proceso de viajar fluye, el pasajero puede concentrarse en lo importante —la emoción del destino, el reencuentro, el descanso o la aventura— y no en la logística.

Uno de los avances más significativos está en el Check-in. Ahora es posible guardar la información del pasajero dentro de la App, lo que permite realizar el proceso en tan solo dos pasos. Esto no solo agiliza el trámite, sino que reduce tiempos en el aeropuerto y evita filas innecesarias. El resultado es una experiencia más eficiente y menos estresante desde el inicio.

La flexibilidad también es protagonista. En un mundo donde los planes cambian constantemente, poder ajustar las fechas de un vuelo directamente desde el celular representa una ventaja tangible. La posibilidad de hacer cambios desde la palma de la mano elimina intermediarios y llamadas prolongadas, otorgando mayor autonomía al viajero.

La integración con dispositivos inteligentes es otro reflejo de esta transformación digital. Gracias a la compatibilidad con smartwatch, el pase de abordar puede llevarse directamente en el reloj. Este detalle, que hace algunos años parecía futurista, hoy facilita el tránsito por filtros de seguridad y puertas de abordaje, haciendo el recorrido más fluido.

Para quienes forman parte del programa de lealtad, la experiencia también se ha simplificado. Los Puntos Aeroméxico Rewards pueden utilizarse directamente desde la App para reservar vuelos o adquirir complementos de viaje. Así, la acumulación de puntos deja de ser un beneficio abstracto y se convierte en una herramienta práctica, accesible y fácil de gestionar.

Incluso los detalles a bordo pueden planearse con anticipación. Los pasajeros que vuelan en Clase Premier tienen la opción de elegir su platillo hasta 24 horas antes del vuelo a través del Menú Preselect. Esta funcionalidad no solo personaliza la experiencia, sino que anticipa el disfrute desde antes del despegue.

La digitalización del viaje no significa frialdad tecnológica; al contrario, libera espacio mental. Cuando los procesos son simples, el viajero puede enfocarse en la emoción de partir. Puede mirar por la ventana del avión con expectativa, planear la primera caminata en su destino o imaginar el abrazo al llegar.

En esta nueva era, las herramientas digitales no reemplazan la esencia del viaje: la potencian. Nos permiten dejar de sentirnos como robots que cumplen itinerarios y volver a ser exploradores, soñadores, personas que se permiten desconectarse para reconectarse.

Porque viajar, cuando es sencillo, vuelve a ser lo que siempre debió ser: una oportunidad para regresar a nosotros mismos.