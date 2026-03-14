¿Se deben desinfectar las frutas que se pelan? La respuesta definitiva

¿Se deben desinfectar las frutas y verduras que se pelan? Esa es una de las preguntas recurrentes entre las personas que las consumen, sobre todo como refrigerio en el trabajo o la escuela, ya que este grupo de alimentos es fuente infinita de beneficios para el cuerpo. Desde el aguacate, que mejora la digestión y reduce el colesterol malo, hasta el melón, que se destaca por ser un laxante natural.Pese a una larga lista de beneficios, las frutas y verduras también pueden albergar gérmenes que producen enfermedades, como infecciones y trastornos digestivos.Por eso es necesario lavar las frutas y verduras de la mejor manera. Y es que incluso las que se pelan deben pasar por un proceso de desinfección.Antes de comprar los alimentos, es importante tener en cuenta lo siguiente:Al momento de lavar estos alimentos se deben realizar los siguientes pasos para su desinfección:Cada fruta y verdura tiene su forma particular de lavado:Una vez terminado el proceso, se debe secar con una toalla de papel.Para asegurarse de que las frutas y verduras están libres de gérmenes, utiliza un desinfectante al final del lavado, y uno de los productos más populares para esta tarea es el cloro.Para manipularlo sin riesgos en la salud, por cada litro de agua se agregan 10 gotas de cloro y se deja reposar los alimentos en la mezcla durante cinco minutos.*Con información de SUN*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF