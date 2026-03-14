¿Se deben desinfectar las frutas que se pelan? La respuesta definitiva

¿Se deben desinfectar las frutas y verduras que se pelan? Esa es una de las preguntas recurrentes entre las personas que las consumen, sobre todo como refrigerio en el trabajo o la escuela, ya que este grupo de alimentos es fuente infinita de beneficios para el cuerpo. Desde el aguacate, que mejora la digestión y reduce el colesterol malo, hasta el melón, que se destaca por ser un laxante natural.

Pese a una larga lista de beneficios, las frutas y verduras también pueden albergar gérmenes que producen enfermedades, como infecciones y trastornos digestivos.

Por eso es necesario lavar las frutas y verduras de la mejor manera. Y es que incluso las que se pelan deben pasar por un proceso de desinfección.

¿Cómo desinfectar frutas y verduras que tienen cáscara?

Antes de comprar los alimentos, es importante tener en cuenta lo siguiente:

Observar bien las frutas y verduras para revisar que no estén magulladas o dañadas.

Separar las frutas y verduras de la carne cruda, ya sea de cerdo, pollo o pescado.

Al momento de lavar estos alimentos se deben realizar los siguientes pasos para su desinfección:

Lavar bien los utensilios de cocina y las áreas donde se preparan los alimentos.

Lavar los productos con agua del grifo. No se recomienda usar jabón, ya que podrían ser absorbidos por los alimentos y causar daños en la salud.

Cada fruta y verdura tiene su forma particular de lavado:

Para aquellas con cáscara dura (como los pepinos o las naranjas), es necesario usar un cepillo y frotar cada parte mientras se enjuaga.

Para las que tienen cáscara suave (como el jitomate), se pueden usar solo las manos.

Para las verduras de hoja grande (como la lechuga) es necesario lavar hoja por hoja, desechando aquellas que se encuentran dañadas.

Una vez terminado el proceso, se debe secar con una toalla de papel.

¿Cómo desinfectar frutas y verduras?

Para asegurarse de que las frutas y verduras están libres de gérmenes, utiliza un desinfectante al final del lavado, y uno de los productos más populares para esta tarea es el cloro.

Para manipularlo sin riesgos en la salud, por cada litro de agua se agregan 10 gotas de cloro y se deja reposar los alimentos en la mezcla durante cinco minutos.

*Con información de SUN

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