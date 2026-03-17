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San Patricio: Por qué se celebra la fecha de origen irlandés en México hoy 17 de marzo

El Día de San Patricio se celebra en distintas ciudades mexicanas, especialmente en lugares con influencia turística y vida nocturna activa

 

Por: Brenda Barragán

Aunque la celebración en México no tiene el mismo peso religioso que en Irlanda, sí representa una oportunidad para conocer otras culturas, compartir tradiciones y disfrutar de un ambiente festivo. CANVA UNSPLASH/Timothy Dykes

Aunque la celebración en México no tiene el mismo peso religioso que en Irlanda, sí representa una oportunidad para conocer otras culturas, compartir tradiciones y disfrutar de un ambiente festivo. CANVA UNSPLASH/Timothy Dykes

Cada 17 de marzo, el mundo se tiñe de verde para conmemorar el Día de San Patricio, una festividad de origen irlandés que, con el paso del tiempo, ha cruzado fronteras hasta instalarse también en países como México. Aunque su esencia es religiosa, hoy en día se trata de una celebración cultural que mezcla historia, tradición y convivencia social.

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¿Quién fue San Patricio?

 UNSPLASH/Sophie Popplewell
 UNSPLASH/Sophie Popplewell

El protagonista de esta fecha es San Patricio, considerado el santo patrono de Irlanda. Nació en el siglo IV en Britania, pero fue llevado a Irlanda como esclavo. Años después regresó como misionero y dedicó su vida a difundir el cristianismo en la isla.

Según la tradición, utilizó el trébol de tres hojas para explicar el concepto de la Santísima Trinidad, lo que convirtió a esta planta en uno de los símbolos más representativos de la festividad.

¿Por qué se celebra el 17 de marzo?

El 17 de marzo marca la fecha de la muerte de San Patricio. Con el tiempo, esta conmemoración religiosa evolucionó hasta convertirse en una celebración nacional en Irlanda, caracterizada por desfiles, música tradicional, vestimenta verde y festividades públicas.

¿Cómo llegó esta celebración a México?

Aunque podría parecer una tradición lejana, el Día de San Patricio tiene una conexión histórica con México. Uno de los episodios más relevantes es la participación del Batallón de San Patricio, un grupo de soldados irlandeses que lucharon del lado mexicano durante la guerra entre México y Estados Unidos en 1846.

Este hecho histórico ha sido recordado como un símbolo de solidaridad internacional, lo que ha contribuido a que la fecha tenga un significado especial en el país.

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Una celebración moderna y global

Hoy en día, el Día de San Patricio se celebra en distintas ciudades mexicanas, especialmente en lugares con influencia turística y vida nocturna activa. En lugares como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, bares, restaurantes y centros culturales organizan eventos temáticos donde predominan el color verde, la música celta y la cerveza.

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