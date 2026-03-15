La lluvia no solo regala el verde de los bosques y el agua para los cultivos, también nos regala un fresco aroma a tierra mojada; se trata de un olor casi adictivo para muchos que se disfruta en las tardes lluviosas de verano, donde los niños pueden disfrutar jugando en los charcos y los adultos de un exquisito café. Este aroma especial que deleita el sentido del olfato guarda un secreto; su olor no se debe a la magia de la naturaleza, sino a una razón en específico, pero ¿cuál es?

El petricor: el secreto detrás de la tierra mojada

La razón por la que el olor a tierra mojada nos gusta tanto tiene una explicación científica. El petricor es una de las sustancias principales que acompañan al exquisito olor a tierra mojada; asimismo, la geosmina también forma parte de este aroma. Ambos componentes naturales provienen del suelo y las plantas y, al estar en contacto con la lluvia, producen el inigualable olor a tierra mojada.

El petricor es una de las sustancias principales que acompañan al exquisito olor a tierra mojada. UNSPLASH / F. ZRNZEVIC

¿Por qué nos gusta el olor a tierra mojada?

Pero, ¿por qué nos gusta tanto este olor a tierra mojada? ¿Qué lo hace tan agradable? De acuerdo a la revista National Geographic España, la razón por la que nos gusta este aroma es evolutiva. La explicación es sencilla: en la antigüedad, nuestros antepasados relacionaban el olor a tierra mojada con algo positivo, ya que significaba que las lluvias se acercaban, por lo que la maduración de las cosechas estaba próxima.

De acuerdo al artículo, esta es la razón por la que este aroma se arraigó a este sentimiento en el pasado y se transmitió a lo largo de las generaciones y hasta en la actualidad se ha convertido en un sentimiento fuerte y satisfactorio.

En la antigüedad, nuestros antepasados relacionaban el olor a tierra mojada con algo positivo. UNSPLASH / OONEIROSLYL

No cabe duda de que la naturaleza es una de las bellezas más inigualables en el mundo, que aviva nuestros cinco sentidos y nos regala las mejores experiencias, como lo es el especial olor a tierra mojada, que nos trae un sentimiento de tranquilidad y satisfacción que permanece en nuestra memoria colectiva desde hace generaciones.

Con información de National Geographic España.

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