La glucosa es la principal fuente de energía del organismo. Sin embargo, cuando sus niveles aumentan rápidamente después de comer y luego descienden de forma brusca, pueden aparecer síntomas como cansancio, somnolencia, irritabilidad y sensación de hambre poco tiempo después de haber desayunado.

Especialistas en Nutrición, Endocrinología y salud metabólica coinciden en que mantener niveles más estables de glucosa favorece el bienestar general y ayuda a sostener la energía a lo largo del día.

El desayuno suele ser una de las comidas más importantes para lograr este equilibrio, especialmente después de varias horas de ayuno durante la noche.

Los alimentos que ayudan a mantener estable la glucosa

La clave está en elegir alimentos ricos en proteínas, fibra y grasas saludables, ya que estos nutrientes ralentizan la absorción de azúcares y contribuyen a una respuesta glucémica más equilibrada.

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Entre los alimentos más recomendados destacan:

Huevos

Los huevos son una excelente fuente de proteínas de alta calidad. Además de generar saciedad, ayudan a reducir la velocidad con la que los carbohidratos son absorbidos por el organismo. Pueden consumirse cocidos, revueltos o acompañados de verduras para obtener un desayuno más completo.

Avena

La avena contiene fibra soluble, especialmente beta-glucanos, que contribuyen a una digestión más lenta y a una liberación gradual de glucosa. Para obtener mayores beneficios, los expertos recomiendan evitar las versiones instantáneas con azúcar añadida.

Yogur natural o griego

El yogur natural aporta proteínas y puede combinarse con frutas frescas, semillas o frutos secos para crear una opción equilibrada. Su contenido proteico ayuda a controlar el apetito y favorece una respuesta glucémica más estable.

Frutos secos

Almendras, nueces y pistaches contienen grasas saludables, fibra y proteínas. Estos nutrientes ayudan a disminuir la velocidad de absorción de los carbohidratos y pueden complementar otros alimentos del desayuno.

Semillas

Las semillas de chía y linaza se han popularizado por su alto contenido de fibra y ácidos grasos beneficiosos. Además de favorecer la saciedad, pueden contribuir a una digestión más lenta y equilibrada. Las frutas también pueden formar parte del desayuno

Contrario a algunos mitos, las frutas no tienen que eliminarse del desayuno.

La recomendación consiste en elegir frutas enteras en lugar de jugos y combinarlas con proteínas o grasas saludables para reducir el impacto sobre la glucosa. Manzanas, frutos rojos, peras y cítricos suelen ser opciones populares por su contenido de fibra.

Lo que suele provocar mayores aumentos de glucosa

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Los expertos señalan que ciertos desayunos favorecen aumentos rápidos en los niveles de azúcar en sangre.

Entre ellos se encuentran:

Cereales altamente procesados.

Pan dulce.

Galletas.

Bebidas azucaradas.

Jugos industrializados.

Productos con grandes cantidades de azúcar añadida.

Aunque pueden proporcionar energía inmediata, esta suele disminuir rápidamente, provocando hambre en poco tiempo.

La combinación de alimentos es la clave

Más allá de un ingrediente específico, los especialistas destacan que la mejor estrategia consiste en combinar adecuadamente los nutrientes. Por ejemplo, una comida que incluya proteínas, fibra y grasas saludables suele generar una respuesta glucémica más estable que aquella basada únicamente en carbohidratos refinados.

Un desayuno equilibrado podría incluir avena con nueces, yogur natural con semillas o huevos acompañados de verduras.

¿Quiénes pueden beneficiarse especialmente?

Mantener una glucosa estable puede resultar beneficioso para prácticamente cualquier persona.

Sin embargo, quienes presentan condiciones relacionadas con el metabolismo, buscan controlar su apetito o desean mantener niveles de energía más constantes durante el día suelen prestar especial atención a este aspecto de la alimentación.

La relación entre glucosa, energía y saciedad ha sido ampliamente estudiada por áreas como la Nutrición Clínica, la Medicina Metabólica y la investigación sobre el Índice Glucémico.

Conceptos como glucosa, índice glucémico, fibra, proteínas y salud metabólica han cobrado relevancia en los últimos años debido al creciente interés por la alimentación equilibrada.

Aunque no existe un desayuno perfecto para todas las personas, los especialistas coinciden en que priorizar alimentos como huevos, avena, yogur natural, frutos secos y semillas puede ayudar a mantener niveles de energía más constantes y evitar los picos de glucosa que suelen aparecer tras consumir productos ricos en azúcares o carbohidratos refinados.

La primera comida del día no solo sirve para quitar el hambre: también puede influir en cómo te sentirás durante toda la mañana.

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