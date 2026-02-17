Ha emergido en los últimos años como un superalimento que contiene propiedades nutricionales excepcionales, aunque ha formado parte de la cocina de manera milenaria.

Hace algún tiempo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) señaló que el amaranto está experimentando un renacimiento en el mundo de la alimentación saludable y consciente, por lo que habló del "poderoso grano merece un lugar destacado en nuestra dieta".

Dijo que este grano se cultiva en una variedad de climas, desde regiones tropicales hasta templadas, y es conocido por su capacidad para adaptarse a condiciones diversas . Su resistencia al estrés ambiental y su eficiencia en el uso del agua lo convierten en un cultivo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, por lo que también es ideal para estos tiempos.

Indica que el amaranto es una fuente excepcional de nutrientes esenciales, pues es rico en proteínas de alta calidad que contienen todos los aminoácidos esenciales, y es por ello la mejor opción para aquellos que siguen dietas vegetarianas o veganas. Además, es una fuente de fibra, vitaminas B y C, y minerales esenciales como el hierro, el calcio y el magnesio.

En ese sentido, el amaranto es un aliado valioso para la salud cardiovascular, la digestión y la salud ósea, y sus propiedades antioxidantes ayudan a mantener un sistema inmunológico fuerte.

Según la Sader, el amaranto también tiene propiedades antiinflamatorias, es benéfico para el desarrollo muscular, y ayuda en la salud ósea y cerebral.

Por todo eso, el amaranto es una buena opción para agregarlo a la dieta, ya que se puede comer en ensaladas, como cereal con leche, y demás.

OF

