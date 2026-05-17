Desayunar tarde podría afectar mucho más que tu energía durante el día. Un estudio realizado en Reino Unido encontró que retrasar horarios de comida, especialmente el desayuno, se relaciona con peor salud física, deterioro cognitivo e incluso un mayor riesgo de mortalidad en adultos mayores.

Comer tarde podría afectar la longevidad, según estudio

La hora en que una persona desayuna o cena podría influir directamente en su salud y esperanza de vida. Así lo plantea una investigación publicada en Communications Medicine, que analizó durante décadas los hábitos alimenticios de casi 3 mil adultos mayores en Reino Unido.

El estudio forma parte de un campo conocido como Chrononutrition, una disciplina que estudia cómo los horarios de comida afectan al organismo y al envejecimiento. Los investigadores detectaron una tendencia importante: conforme las personas envejecen, suelen retrasar tanto el desayuno como la cena.

Y aunque esto podría parecer un simple cambio de rutina, la investigación encontró asociaciones relevantes entre comer tarde y diversos problemas físicos, emocionales y cognitivos.

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Desayunar tarde se relacionó con más problemas de salud

Uno de los hallazgos más destacados fue la conexión entre desayunar tarde y distintas afectaciones de salud. Según el análisis, las personas que retrasaban su desayuno mostraban mayores probabilidades de presentar:

Fatiga constante.

Problemas de salud bucal.

Ansiedad.

Depresión.

Mala calidad del sueño.

Además, los especialistas detectaron que quienes tenían un cronotipo vespertino (es decir, tendencia a ser más activos de noche) también acostumbraban comer más tarde. El estudio señala que incluso factores cotidianos, como tener dificultades para preparar alimentos, pueden influir en el retraso del desayuno.

El riesgo de mortalidad aumentó en quienes desayunaban más tarde

Uno de los datos que más llamó la atención fue la relación entre horarios tardíos de comida y esperanza de vida. La investigación encontró que un desayuno más tardío se asoció con un mayor riesgo de muerte por todas las causas en adultos mayores.

Los resultados mostraron diferencias importantes entre quienes mantenían horarios tempranos y quienes comían más tarde:

La posibilidad de vivir más años fue del 89.5% en el grupo de comida temprana.

En quienes desayunaban tarde, la cifra bajó a 86.7%.

Cada hora adicional de retraso en el desayuno elevó las probabilidades de mortalidad entre 1.08 y 1.11.

Aunque los investigadores aclaran que se trata de asociaciones y no de una causa definitiva , los resultados fortalecen la idea de que los ritmos alimenticios podrían tener un papel importante en el envejecimiento saludable.

La crononutrición gana fuerza entre especialistas

Durante los últimos años, la crononutrición se ha convertido en uno de los temas más estudiados dentro de la salud metabólica. Especialistas explican que el cuerpo humano funciona mediante ritmos circadianos, procesos biológicos regulados por ciclos de luz, sueño y alimentación.

Cuando los horarios de comida se alteran constantemente, el organismo podría experimentar desajustes relacionados con metabolismo, descanso y funcionamiento hormonal. Instituciones como el National Institute on Aging han señalado que mantener rutinas consistentes puede favorecer un envejecimiento más saludable.

Otro hallazgo importante del estudio fue la relación entre mala calidad del sueño y desayunos tardíos. Las personas con horarios más retrasados también mostraban patrones de descanso menos saludables.

Esto resulta relevante porque el sueño insuficiente se ha relacionado previamente con enfermedades cardiovasculares, obesidad, deterioro cognitivo y mayor riesgo de demencia. Especialistas recuerdan que dormir entre siete y nueve horas sigue siendo una de las recomendaciones más importantes para preservar la memoria, el estado de ánimo y la salud cerebral.

Los investigadores también mencionan que modelos alimenticios como la Dieta Mediterránea podrían ayudar a proteger la función cerebral y reducir el riesgo de enfermedades.

El desayuno podría ser más importante de lo que parece

Aunque muchas personas suelen saltarse el desayuno o retrasarlo por trabajo, estrés o rutina, los especialistas advierten que esto podría tener consecuencias a largo plazo. La investigación plantea que mantener horarios consistentes, especialmente durante las primeras horas del día, podría ayudar a restaurar los ritmos circadianos y mejorar distintos procesos metabólicos.

Además, el estudio menciona que el retraso del desayuno podría relacionarse con la llamada “anorexia del envejecimiento”, una condición caracterizada por pérdida de apetito en adultos mayores.

Para millones de personas acostumbradas a desayunar tarde o saltarse comidas por falta de tiempo, la ciencia comienza a lanzar una advertencia clara: el reloj también juega un papel importante en la salud.

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Con información de Communications Medicine

BB

