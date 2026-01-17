Una alimentación rica en frutas y vegetales constituye la mejor vía para proteger la salud; sin embargo, es importante recordar que cualquier exceso puede ser perjudicial. En el caso específico de la piña, no se requiere de un consumo elevado y constante durante mucho tiempo para que esta comience a afectar el organismo.

Por este motivo, te decimos algunos de los efectos secundarios derivados de su ingesta, para que puedas así medir tus porciones de forma adecuada. De esta manera, podrás aprovechar todos sus beneficios naturales y disfrutar de ella sin tener que preocuparte por posibles contraindicaciones.

¿La piña es una fruta?

Sí, aunque también es mucho más compleja que eso. La base de datos DRUGS, menciona que la piña, pese a ser una fruta, también podría ser considerada un tipo de flor debido a la forma en que se desarrolla.

La piña se forma alrededor del tallo y el característico patrón de la cáscara se forma cuando pequeñas flores que le rodean se secan. Por lo que, si bien es una piña, también es técnicamente una flor.

¿Es saludable comer piña?

Aunque no se recomienda en exceso, comer piña supone importantes beneficios para la salud, pues es una gran fuente de compuestos como vitamina C, manganeso, y enzimas.

El portal especializado Healthline, por ejemplo, dice que 165 g de piña aportan:

78.9 mg de vitamina C

0.185 mg de vitamina B6

0.181 mg de cobre

180 mg de potasio

19.8 mg de magnesio

0.478 mg de hierro

Asimismo, la piña es rica en antioxidantes y enzimas digestivas que ayudan a mejorar la salud cardiovascular y absorber nutrientes, respectivamente.

Pero eso no es todo. Fuentes como Healthline y Everyday Health también insisten en que comer piña potencialmente puede:

Aliviar dolor articular.

Prevenir el cáncer.

Proteger de radicales libres.

¿Comer mucha piña hace daño?

Pese a sus muchos beneficios, comer piña en exceso podría tener algunos efectos secundarios que opacan todo lo bueno que hace por tu salud. Healthline y Everyday Health mencionan algunos de ellos:

Debido a su alto contenido de fibra, comer mucha piña puede provocar inflamación, cólico, y gas.

Malestar estomacal y ardor al masticar, específicamente para las personas sensibles a la bromelaína, enzima que ayuda a digerir proteína, incluso las que se encuentran en la boca.

Sin embargo, los efectos secundarios de comer piña suelen ser más graves en personas intolerantes o alérgicas a esta fruta. Esto puede manifestarse en:

Diarrea

Náuseas

Dolor de cabeza

Acidez estomacal

Dolor abdominal

Vómito

Mareo

Desmayo

Inflamación en labios, cara, legua, garganta

Choque anafiláctico (rección alérgica severa que debe ser atendida de inmediato)

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF