Sábado de Gloria 2026: ¿Se puede comer carne roja en esta fecha?

En el marco de la Semana Santa 2026, este sábado 4 de abril corresponde al Sábado Santo o Sábado de Gloria, una fecha significativa dentro de esta conmemoración religiosa. A lo largo de estos días, se mantienen diversas prácticas y tradiciones que forman parte de la vida de la comunidad católica.

Entre ellas destacan el ayuno, la oración y la limosna, así como la abstinencia de carne roja en momentos específicos, una costumbre que sigue presente en México e incluso impacta en la actividad de algunos comercios durante estas fechas.

Por ello, es común que surja la duda sobre si el consumo de carne ya está permitido, por lo que a continuación te explicamos.

¿Se come carne en Sábado Santo o Sábado de Gloria?

De acuerdo con el Código de Derecho Canónico de Juan Pablo II, no está estrictamente prohibido comer carne en Sábado de Gloria o Sábado Santo.

Según las normas de la Iglesia Católic a, la abstinencia obligatoria de las carnes rojas aplica principalmente el Miércoles de Ceniza (día en el que empieza la Cuaresma) y el Viernes Santo, aunque muchas personas también lo aplican para cada viernes de la Cuaresma.

No obstante, durante la Semana Santa gran parte de la población decide también evitar el consumo de carnes durante el Jueves, el Viernes y el Sábado Santo, optando principalmente por mariscos y pescados.

¿Por qué se evita la carne en Semana Santa?

Entre la comunidad creyente, la abstinencia de carnes rojas simboliza sacrificar los placeres terrenales para dominar el cuerpo, y fortalecer y elevar el espíritu durante este periodo litúrgico en el que se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Se asocia con la idea de penitencia, sacrificio y reflexión, especialmente en fechas como el Viernes Santo.

Además, esta costumbre busca invitar a los fieles a moderar sus hábitos y enfocarse en el aspecto espiritual de estas celebraciones. Con el paso del tiempo, esta práctica se ha mantenido vigente, aunque su cumplimiento puede variar dependiendo de cada persona y comunidad.

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