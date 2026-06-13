Nikolaza, Cocina de Humo, es un restaurante, más bien de desayunos, pero que cierra hasta las 6:00 pm, en donde podrás encontrar delicias mexicanas de rancho, de esas que te recuerdan familia, viajes y tradición. Ahí podrás encontrar antojos, ya sea de comal o de olla.

Desde que llegas, los aromas te van transportando a la nostalgia y a recuerdos vívidos, y es que no es para menos; los fogones y la leña te transportan sin quererlo. Así pues, desde octubre de 2025 abrió sus puertas y ahora ya son tres las sucursales. La primera se ubica en donde estuvieron Mariscos Colomitos, en calle Colomos, a una cuadra de Américas, justo cruzando la calle de donde por mucho tiempo estuvo La Parrilla Suiza. Las otras dos se encuentran en Prisciliano Sánchez y Robles Gil, en la Americana, y la otra en Av. Guadalupe esquina con 12 de Diciembre, en Chapalita.

Aprovechando que mi hijo Claudio estaba en la ciudad de visita, lo llevé a los sabores más mexicanos para que recordara que México siempre será la mejor cocina del mundo.

Así pues, fuimos a su sucursal de calle Colomos y nos tocó el comedor del primer piso. El lugar, que es grande, estaba lleno y esperamos unos 15 minutos a que nos dieran mesa.

Inicié con un café de olla, ($55), solo por dar gusto a la tradición porque, en lo personal, no me gusta tan dulce el café, pero debo decir que tenía muy buen sabor; eso sí, casi pido un poco de cal para los tenis para que no se subieran las hormigas.

Claudio pidió unos chilaquiles con birria, ($220), solo que ya no había birria, y eso que llegamos a las 9:30 am. Entonces los pidió con sombrero, que es con un huevo estrellado encima. Los totopos muy crujientes, con tortillas hechas en casa de tamaño más bien grande y un poco más gruesas de lo normal, que hacen que queden mejor si te gustan tronadores. Su salsa, roja esta vez, muy bien sazonada y los totopos muy bien impregnados. No pican, pero en mesa hay varias salsas para acompañar. Terminan con crema, lluvia de queso fresco y cebolla al gusto.

Yo rompí dieta con una infladita con lengua, ($85). Esta es una tortilla recién hecha al comal a la que, al voltearla y verla inflándose, la abren y rellenan con el guiso de tu preferencia. Tienen lengua, costilla, asado de cerdo, rajas con elote, champiñón y pancita, entre otros. Yo pedí lengua; me pareció que le faltó un poco de tiempo en olla, pero tenía muy buen sabor. Venía en salsa verde, como tradicionalmente se ofrece, cortada en cubos grandes y con una tortilla excelsa de sabor y textura.

Para cerrar con broche de oro, pedí la enfrijolada de pancita, ($75). Puede ser del guiso de tu preferencia. Esta es un tacón, sí, grande, que en su interior llenan con la pancita carnosa, llena de su sabor característico, y bañan en unos frijoles aguados sabrosísimos y espolvorean con queso. Solo falta esa salsita martajada para dar el mordidón e irse como hilo de media.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 4.5

Servicio 5

Nikolaza, cocina de humo

Domicilio: Calle Colomos 2218, Col. Ayuntamiento, Guadalajara.

Horario: Todos los días de 8:00 am a 6:00 pm.

IG: @nikolaza.cocinadehumo

Teléfono: 3113 741 783.

CT