Tuve la oportunidad de volver a Atomic, este restaurante que quedaba en Américas 1500 y que en la pandemia tuvo que aterrizar de emergencia. Fue de mis primeras reseñas que escribí, allá por febrero del 2020 y era un favorito en mi familia. Pues te cuento que volvió a abrir sus puertas en otoño del 2024, pero ahora en Av. La Paz, unas seis cuadras debajo de Av. Chapultepec. Y es que, además de que no hay tanta oferta de comida thai en la ciudad, la que hay no tiene, para mi gusto, los sabores auténticos y Atomic siento que es lo más apegado a esos sabores asiáticos tradicionales. Atomic es hermano de los restaurantes Hato y Gyropolus, por lo que saben hacer bien las cosas y tienen gran experiencia en el servicio.

Acudí dos veces para poder hacerles una mejor reseña, ambas con los Claudios: mi hijo la primera vez y el Sr. Velasco la segunda. Y aquí te cuento qué tal nos fue.

Sí o sí, a mí me gusta iniciar con la ensalada de papaya verde ($140), que para mí es un must. La papaya verde es considerada una fruta exótica, es ideal para sopas, ensaladas y guisos, y tiene un alto contenido de enzimas y fibra, lo que hace que sea un platillo muy saludable. Ésta la cortan en tiras muy finas y la revuelven con ejote y zanahoria cortados de igual manera, tomates cherry y cacahuates tostados que le dan textura y sabor. La aderezan con una vinagreta de tamarindo y polvo de camarón. Deliciosa.

Seguí con una rica sopa Tom Yum ($260). Esta deliciosa sopa está hecha a base de leche de coco. A la vista se ven una gama de colores rojos y naranjas que se entrelazan y unos verdes que emergen, y es que es así: llena de sabores que vas descubriendo en sus colores, de picantes que aparecen y de cítricos que escapan y unos dulces lejanos que llegan para quedarse. Es una maravilla que explota creando nuevos favoritos en la mente. Tiene: camarones, setas, lemon grass, lima kaffir y un poco de chili oil. Y una infinidad de capas de sabor y texturas.

Pude probar también el curry amarillo ($240). A diferencia de los currys indios, los asiáticos son mucho más amables al paladar, ligeros y suaves. Este en especial es gentil y sedoso, y está elaborado a base de leche de coco y cúrcuma, que le brinda ese color característico. Lo preparan con berenjena, calabaza y trozos pequeños de pork belly de textura suave, que le aporta al caldo un poco de grasa que le da esa sedosidad perfecta. Lo acompañan con un bowl de arroz jazmín, que es este arroz muy aromático y de grano largo, y es el acompañamiento perfecto para este tipo de platillos. Larga vida Atomic Thai & Asian Food.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

Lugar 4

Servicio 4

Atomic Thai & Asian Food

Domicilio: Av. de la Paz 1766-Local 1, Col Americana, Guadalajara.

Horario: Lunes a domingo de 1:00 pm a 11:00 pm.

IG: @atomicthaimx.

Teléfono: 3315753437

CT