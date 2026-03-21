Hace unas semanas, me invitó mi amigo Roberto a conocer Alma Jalisco. Ya me habían invitado a la inauguración, pero tuve otro compromiso y no pude ir, por lo que cuando me propuso vernos ahí, maté dos pájaros de un tiro.

Alma Jalisco es un restaurante muy bien puesto que queda en el quinto piso, último, del Mercado Corona. El lugar es grande, tiene un bar y un gran comedor. Jueves y viernes tienen mariachi a partir de la 9:00 pm y es de esos lugares que se antojan para pasar un buen rato sentado cómodamente en un equipal. Además, tienen un área generosa para los niños, por lo que es una buena opción para acudir en familia. La chef que está detrás de este nuevo concepto es Karla Castro, de quien ya les he comentado en las reseñas de: La Cueva de Don Cenobio, en Tequila, Jalisco, y Casa Maro (reseñas 71 de mayo 2021 y 161 de febrero 2023, respectivamente). Una chef experimentada y llena de ideas creativas y sabores. Su cocina es mexicana-contemporánea.

El lugar tiene una vista franca a la Catedral y al Centro de la ciudad. Estacionarse está muy fácil, ya que el mercado cuenta con muchos cajones; subes y tomas el elevador y te deja directo. Así pues, nos citamos ahí para desayunar y ponernos al día con nuestras vidas.

Iniciamos con una buena machaca de res ($240). Normalmente, en otros lugares sirven este platillo con huevo; aquí sirven la machaca cocinada con salsa mexicana y la acompañan con unos buenos frijoles peruanos y chilaquiles rojos a base de chile guajillo, muy crujientes y de muy buen sabor. No son picantes. Llevan su buen serpentín de crema y una espolvoreada de queso fresco. Muy sabroso inicio. Tienen tres salsas en mesa: verde sin picor, una macha y una roja de habanero que tiene picor alto.

Seguimos con una lengua en salsa verde ($275). Vienen varias rebanadas delgadas, unas ocho creo, bien bañadas en su salsa a base de tomatillo, con un picor muy bajo. El platillo no tiene pierde: una lengua bien cocinada por horas hasta dejarla muy suave. Se acompaña también con chilaquiles, pero esta vez eran verdes, confeccionados con chile serrano tatemado. De los mejores que he probado, con su crema de rancho y queso y esos ricos frijoles.

Por último, no podíamos dejar pasar un lonche de pancita ($175) en un birote salado de tamaño mediano a chico, con una buena untada de frijoles. Rellenan con pork belly que, además de cocido, lo pasan por la plancha hasta dorar y dejar algunos crujientes; añaden unas buenas rebanadas de aguacate y cebolla morada en pluma, y lo acompañan con una salsita de tomatillo milpero que le da acidez y un dulzor lejano. Buen platillo para compartir.

Tienen además muchos tipos de chilaquiles, hígado encebollado, puntas de filete, enfrijoladas, entomatadas y platos dulces como pan francés y hot cakes con diferentes toppings. Tienen también café de especialidad y de olla. Es decir: hay para todos los gustos.

Larga vida a Alma Jalisco.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4

Lugar 4.5

Servicio 4

Alma Jalisco

Domicilio: Av. Miguel Hidalgo y Costilla 469-5to. piso, Zona Centro, Guadalajara

Horario: Lunes a domingos de las 9:00 am a las 12:00 am

IG: @almajalisco.mx

Teléfono: 3320348548

CT