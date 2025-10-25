Razones de peso para evitar que los menores consuman refresco

El impuesto que se propone para refrescos y otro tipo de bebidas con altos contenidos de azúcar en México ha regresado el tema al debate público y la información sobre las consecuencias negativas para salud que se provoca consumirlas. Los refrescos y las bebidas azucaradas, en general, son fabricadas para ser agradables al paladar y despertar el gusto por sabores dulces e intensos, como ocurre con los refrescos. Sin embargo, tienen niveles altísimos de azúcar, sodio y calorías, lo que ocasiona que tomarlas sea perjudicial para la salud. Los niños son preponderantemente susceptibles.La leyenda edulcorantes, no recomendables para niños, busca alertar a los padres, tutores o encargados de los menores sobre los posibles daños a la salud si se consumen, ya que puede alterar la respuesta hormonal, modificar las sensaciones de apetito y la respuesta metabólica posterior a su consumo, provocando mayor ingesta, ganancia de peso así como la habituación al sabor dulce debido a que su dulzor es mayor a que el del azúcar natural.En el caso de la leyenda precautoria contiene cafeína- evitar en niños, es una sustancia que se puede encontrar en bebidas azucaradas, energéticas y refrescos. La cafeína estimula el sistema nervioso central, alterando patrones de sueño, dificultad para concentrarse, ritmo cardiaco y la presión arterial. Por esta razón su consumo nos se recomienda en niñas, niños y adolescentes.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA