Razones de peso para evitar que los menores consuman refresco

El impuesto que se propone para refrescos y otro tipo de bebidas con altos contenidos de azúcar en México ha regresado el tema al debate público y la información sobre las consecuencias negativas para salud que se provoca consumirlas.

Los refrescos y las bebidas azucaradas, en general, son fabricadas para ser agradables al paladar y despertar el gusto por sabores dulces e intensos , como ocurre con los refrescos. Sin embargo, tienen niveles altísimos de azúcar, sodio y calorías, lo que ocasiona que tomarlas sea perjudicial para la salud. Los niños son preponderantemente susceptibles .

Cómo dañan los refrescos a los niños

Se asocia con una mayor acumulación de grasa abdominal Corren el riesgo de acumular caries dental Resistencia a la insulina y problemas de diabetes temprana Aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, a causa de la diabetes que se genera el exceso de su consumo Son detonante de problemas futuros en la vesícula biliar, cáncer de colon o mama y aumento de triglicéridos y colesterol en la edad adulta Se sabe que tener una dieta alta en sodio está relacionada con el desarrollo de hipertensión Las enfermedades relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas también aumentan el riesgo de vivir con discapacidad y el riesgo de muerte prematura

Cuidado con los edulcorantes y cafeína

La leyenda edulcorantes, no recomendables para niños, busca alertar a los padres, tutores o encargados de los menores sobre los posibles daños a la salud si se consumen, ya que puede alterar la respuesta hormonal, modificar las sensaciones de apetito y la respuesta metabólica posterior a su consumo, provocando mayor ingesta, ganancia de peso así como la habituación al sabor dulce debido a que su dulzor es mayor a que el del azúcar natural.

En el caso de la leyenda precautoria contiene cafeína- evitar en niños, es una sustancia que se puede encontrar en bebidas azucaradas, energéticas y refrescos. La cafeína estimula el sistema nervioso central, alterando patrones de sueño, dificultad para concentrarse, ritmo cardiaco y la presión arterial. Por esta razón su consumo nos se recomienda en niñas, niños y adolescentes.

