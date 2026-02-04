Aunque el ácido fólico suele asociarse principalmente con la salud femenina, en especial durante la etapa reproductiva, en años recientes su posible impacto en la fertilidad masculina ha comenzado a llamar la atención de especialistas. Tradicionalmente, esta vitamina del complejo B se recomienda a las mujeres para reducir riesgos en un embarazo futuro, ya que contribuye a la formación de nuevas células, según información de Mayo Clinic.

El organismo especializado explica que su función es clave desde las primeras etapas del desarrollo embrionario. “A principios del desarrollo, el ácido fólico ayuda a formar el tubo neural. El ácido fólico es muy importante porque puede ayudar a prevenir algunos defectos de nacimiento graves del cerebro (anencefalia) y de la columna vertebral (espina bífida) del bebé”, detalla la institución médica.

Si bien existen múltiples estudios que establecen cómo debe administrarse esta vitamina en mujeres, la información disponible sobre su consumo en hombres es más limitada. Esta falta de datos ha despertado el interés de algunos expertos, quienes consideran que el ácido fólico podría aportar beneficios relevantes también en la población masculina.

Posibles efectos del ácido fólico en los hombres

Investigaciones preliminares señalan que el ácido fólico podría ayudar a mejorar ciertos problemas de infertilidad masculina. Diversos análisis indican que una parte importante de las dificultades para lograr un embarazo en pareja se relaciona con factores asociados al semen y a la calidad del esperma.

Este tema fue abordado en un artículo publicado en Saber más, revista de divulgación científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, donde se explica que en muchos casos la producción de espermatozoides no alcanza los estándares necesarios para una fecundación exitosa.

En dicha publicación, la institución académica subraya que, aunque los estudios continúan en desarrollo, ya se han identificado resultados iniciales que apuntan a beneficios importantes. Entre ellos, se menciona que el ácido fólico puede ayudar a preservar la estructura del ADN de los espermatozoides, lo que permite que la información genética llegue de manera adecuada al óvulo y favorezca un desarrollo saludable del embrión.

Consumo bajo supervisión médica

El uso de ácido fólico en hombres que buscan tener hijos debe realizarse con precaución y siempre bajo la orientación de un especialista. Antes de iniciar cualquier suplementación, se recomienda acudir a consulta médica para recibir asesoría personalizada y, de ser necesario, realizar estudios clínicos.

“La infertilidad masculina se puede deber a muchos factores, e incluso existen casos donde se desconoce la causa que lo origina, por lo tanto, el estado nutricional podría ser un factor limitante”, se señala en los análisis citados.

De acuerdo con los datos disponibles, entre 30 y 50 por ciento de los casos de infertilidad están relacionados con una producción deficiente de esperma. En este contexto, el ácido fólico podría representar una alternativa de apoyo. Aunque los resultados aún no son concluyentes, las primeras observaciones apuntan a posibles efectos positivos en la fertilidad masculina.

