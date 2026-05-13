¿Qué tan riesgoso es usar audífonos para conciliar el sueño?

Dormir con audífonos se ha vuelto un hábito cada vez más común entre quienes buscan conciliar el sueño con música, ruido blanco o pódcast. Aunque puede parecer una solución inofensiva —e incluso efectiva—, especialistas advierten que este hábito sí tiene implicaciones para la salud si se vuelve constante o no se realiza con ciertas precauciones.

Algunas investigaciones, especialmente en poblaciones con problemas de sueño, sugieren que el uso de audífonos puede mejorar la calidad del descanso. Sin embargo, el beneficio no está exento de riesgos , sobre todo cuando se trata de dispositivos intrauditivos que permanecen en el oído durante varias horas seguidas.

Humedad, bacterias y el riesgo silencioso

Uno de los principales problemas es que los audífonos pueden alterar el funcionamiento natural del oído. El canal auditivo no solo permite la entrada de sonido, también ayuda a expulsar humedad. Cuando se bloquea con dispositivos que sellan el oído, esa humedad puede quedar atrapada, generando un ambiente propicio para bacterias.

Esto puede aumentar el riesgo de infecciones, especialmente en personas propensas a ellas o que ya presentan irritación, heridas o sensibilidad en la zona. Síntomas como picazón persistente, dolor o secreciones pueden ser señales de alerta que no deben ignorarse.

Además, el uso prolongado puede favorecer la acumulación de cerumen. Al interferir con el proceso natural de limpieza del oído, los audífonos pueden empujar la cera hacia el interior, provocando sensación de oído tapado, disminución auditiva o incluso zumbidos.

El volumen: un factor más importante de lo que parece

Más allá del uso físico del dispositivo, el volumen es otro punto crítico. Escuchar sonido durante horas, incluso mientras se duerme, puede afectar la audición si los niveles son elevados.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud advierten que la exposición prolongada a sonidos por encima de los 80 decibelios puede provocar daño auditivo progresivo . Aunque una conversación normal se sitúa entre los 60 y 70 decibelios, muchos usuarios tienden a subir el volumen sin darse cuenta, especialmente si ya tienen alguna pérdida auditiva.

A esto se suma un riesgo menos evidente: el aislamiento del entorno. El uso de audífonos —en especial con cancelación de ruido— puede impedir escuchar alarmas, detectores de humo u otras señales importantes durante la noche.

¿Es necesario dejar de usarlos? No exactamente

Los especialistas coinciden en que no es necesario eliminar por completo este hábito, pero sí hacerlo más seguro. Si dormir con audífonos realmente ayuda a descansar mejor, la clave está en moderar su uso y elegir el tipo adecuado.

Por ejemplo, optar por audífonos que no sellen completamente el canal auditivo puede ayudar a reducir la acumulación de humedad. También existen alternativas más cómodas y seguras, como bandas para dormir con bocinas integradas o pequeños altavoces colocados dentro de la almohada.

Otro punto importante es la higiene: limpiar regularmente los audífonos y asegurarse de que los oídos estén secos antes de utilizarlos puede marcar una diferencia significativa.

Dormir mejor sin comprometer la salud

En el fondo, el uso de audífonos para dormir refleja un problema más amplio: la dificultad para desconectarse del ruido externo… y del interno. Si bien la tecnología puede ser una aliada, también es importante explorar otras estrategias como rutinas de sueño, control del entorno o técnicas de relajación.

Dormir bien no debería depender exclusivamente de aislar el mundo, sino de aprender a habitarlo con menos fricción. Los audífonos pueden ser una herramienta útil, pero como muchas otras, funcionan mejor cuando se usan con criterio.

TG