¿Qué significa irse de una fiesta sin despedirse? Según la psicología

Las interacciones sociales siguen un cierto orden o “reglamento”, que implica saludar a las personas al llegar a un lugar, hablar con ellas, convivir, conversar, interactuar y finalmente despedirse al momento de marcharse. No obstante, todas las personas tenemos diferentes maneras de actuar en este tipo de situaciones, y no todos nos sentimos cómodos con estas dinámicas.

A las personas introvertidas o con ansiedad social, por ejemplo, les resulta sumamente difícil convivir con otras personas y seguir estos protocolos. Mientras que hay quienes se sienten más cómodos hablando con otras personas y se desenvuelven más fácilmente en entornos nuevos.

En este sentido, la psicología tiene una explicación para estos tipo de comportamientos sociales. A continuación te explicamos.

Esto dice la psicología sobre irse de un lugar sin despedirse

Como ya se mencionó, muchas personas tienen diferentes dificultades sociales, por lo que pueden sobre estimularse en entornos muy ruidosos y con mucha gente, y esto provoca una necesidad de marcharse cuanto antes.

El irse sin despedirse ayuda a evitar la atención que esto implica, y es más sencillo simplemente retirarse generando una sensación de alivio.

Lo que muchos no toman en cuenta es que este comportamiento puede tener un trasfondo emocional o fisiológico. En el medio Cuerpo Mente, el psicólogo José Martín del Pliego menciona que hay personas que se van discretamente debido a que su sistema nervioso llega a colapsar y genera una urgencia de marcharse a un lugar más tranquilo y seguro.

Asimismo, aclara que estos actos no se tratan de una falta de educación o una grosería, si no que es una manera de autorregularse, pues el exceso de estímulos, como demasiado ruido, movimientos y aglomeraciones puede agotar su “batería social”.

“Este tipo de situaciones sociales puede generar un alto nivel de activación del sistema nervioso, lo que hace que, llegado cierto momento, la persona necesite urgentemente salir de ese entorno”, explica.

“Lo cierto es que despedirte te expone a más situaciones de contacto social mientras lo haces”, lo que quiere decir que hay personas que prefieren pasar desapercibidas a la hora de retirarse, porque eso implica llamar la atención, por así decirlo, y simplemente decide evitarlo yéndose silenciosamente.

¿Qué se puede hacer en estas situaciones?

El experto propone seguir los siguientes consejos:

Aceptarlo: tener presente que no se trata de una grosería, y que en ocasiones es inevitable comportarse de esta manera. Por el contrario, es una forma de autorregularse.

tener presente que no se trata de una grosería, y que en ocasiones es inevitable comportarse de esta manera. Por el contrario, es una forma de autorregularse. Avisar con antelación: el anunciar anticipadamente que no se estará mucho tiempo en la reunión puede ayudar.

el anunciar anticipadamente que no se estará mucho tiempo en la reunión puede ayudar. Escuchar las señales que da el cuerpo: el no obligarse a permanecer en un lugar en el que uno no se siente cómodo es clave.

el no obligarse a permanecer en un lugar en el que uno no se siente cómodo es clave. Identificar los detonantes: prestar atención a cuales son las situaciones que resultan más incómodas puede servir para mentalizarse.

prestar atención a cuales son las situaciones que resultan más incómodas puede servir para mentalizarse. Buscar ayuda profesional: recibir asesoría psicológica puede facilitar las interacciones sociales.

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