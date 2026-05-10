¿Qué pasa si te amarras el cabello todos los días?

Hacer una coleta, chongo o trenza es parte de la rutina diaria de millones de personas. Aunque llevar el cabello recogido puede ser práctico, cómodo e incluso ayudar a mantener una imagen ordenada, expertos en salud capilar advierten que hacerlo todos los días y de forma muy ajustada podría traer consecuencias para el cuero cabelludo y la fibra capilar.Uno de los principales riesgos es la llamada alopecia por tracción, una condición que ocurre cuando el cabello está sometido constantemente a tensión. Este problema suele aparecer en personas que utilizan peinados muy apretados durante largos periodos y puede provocar debilitamiento, caída del cabello e incluso pérdida permanente en algunas zonas, especialmente en la frente y las sienes.Además de la caída, amarrarse el cabello diariamente puede ocasionar quiebre de la fibra capilar. Las ligas demasiado ajustadas generan fricción y presión sobre el pelo, lo que provoca puntas abiertas, resequedad y un aspecto más frágil. El problema empeora si el cabello está mojado, ya que en ese estado es más vulnerable y fácil de romper.Otro efecto frecuente es el dolor o sensibilidad en el cuero cabelludo. Muchas personas experimentan molestias después de pasar varias horas con el cabello recogido debido a la tensión constante en los folículos pilosos. En algunos casos también pueden aparecer dolores de cabeza relacionados con peinados demasiado tirantes.Los especialistas recomiendan alternar estilos de peinado y evitar recoger el cabello con demasiada fuerza. También sugieren usar ligas suaves, preferentemente de tela o satinadas, y dejar descansar el cabello algunas horas al día para reducir la presión sobre el cuero cabelludo.Aunque llevar el cabello amarrado no es dañino por sí solo, el exceso de tensión y la repetición constante sí pueden afectar la salud capilar con el paso del tiempo. Mantener hábitos de cuidado adecuados puede hacer la diferencia entre un peinado práctico y un problema para el cabello.MF