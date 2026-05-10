¿Qué pasa si te amarras el cabello todos los días?

Hacer una coleta, chongo o trenza es parte de la rutina diaria de millones de personas. Aunque llevar el cabello recogido puede ser práctico, cómodo e incluso ayudar a mantener una imagen ordenada, expertos en salud capilar advierten que hacerlo todos los días y de forma muy ajustada podría traer consecuencias para el cuero cabelludo y la fibra capilar.

Uno de los principales riesgos es la llamada alopecia por tracción, una condición que ocurre cuando el cabello está sometido constantemente a tensión. Este problema suele aparecer en personas que utilizan peinados muy apretados durante largos periodos y puede provocar debilitamiento, caída del cabello e incluso pérdida permanente en algunas zonas, especialmente en la frente y las sienes.

Además de la caída, amarrarse el cabello diariamente puede ocasionar quiebre de la fibra capilar. Las ligas demasiado ajustadas generan fricción y presión sobre el pelo, lo que provoca puntas abiertas, resequedad y un aspecto más frágil. El problema empeora si el cabello está mojado, ya que en ese estado es más vulnerable y fácil de romper.

Otro efecto frecuente es el dolor o sensibilidad en el cuero cabelludo. Muchas personas experimentan molestias después de pasar varias horas con el cabello recogido debido a la tensión constante en los folículos pilosos. En algunos casos también pueden aparecer dolores de cabeza relacionados con peinados demasiado tirantes.

Los especialistas recomiendan alternar estilos de peinado y evitar recoger el cabello con demasiada fuerza. También sugieren usar ligas suaves, preferentemente de tela o satinadas, y dejar descansar el cabello algunas horas al día para reducir la presión sobre el cuero cabelludo.

Aunque llevar el cabello amarrado no es dañino por sí solo, el exceso de tensión y la repetición constante sí pueden afectar la salud capilar con el paso del tiempo. Mantener hábitos de cuidado adecuados puede hacer la diferencia entre un peinado práctico y un problema para el cabello.

MF