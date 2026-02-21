¿Qué le pasa al cuerpo cuando tomas café todos los días?

El café es una de las bebidas favoritas de la mayoría de las personas, ya que tiene el beneficio de darnos energía todas las mañanas al despertar y mantenernos activos, además de que es excelente sin importar el clima, pues puede beberse frío o caliente.

Expertos han hablado sobre lo que nos ayuda beber café. Estudios indican que consumirlo nos mantiene en alerta, puesto que incrementa los niveles de dopamina que ayudan a mejorar la atención y reducir el cansancio; aseguran que esto, a la larga, ayuda a reducir el riesgo de que se sufra depresión. Además, según estudios, contribuye a que las personas vivan más años.

¿Hay alguna contraindicación para el consumo de café?

También los especialistas de la salud indican que, como ocurre con otros alimentos, el consumo de café sin moderación puede acarrear complicaciones.

Entre los problemas que puede causar el consumo excesivo de café todos los días, puede desarrollar una adicción a la cafeína, que es la sustancia que nos ayuda a mantener los niveles de energía; señalan que estos indicadores pueden simplemente descender, haciendo que sintamos la necesidad de beberlo sin dejar de sentirnos cansados.

También, según los médicos, su consumo excesivo puede aumentar el r iesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas como la artropatía y la osteoartritis , lo que afecta a los huesos, articulaciones, cartílagos y músculos. Adicionalmente, si no se modera el consumo de azúcar, puede contribuir a padecer obesidad y hasta diabetes.

