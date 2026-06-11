¿Qué hacer si una persona convulsiona? Guía básica sobre la epilepsia

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más comunes en el mundo y, aunque suele asociarse únicamente con las convulsiones, en realidad puede manifestarse de distintas formas. Se trata de un trastorno crónico que afecta la actividad eléctrica del cerebro y que, con un diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado, puede mantenerse bajo control.

Esta condición ocurre cuando se producen descargas eléctricas anormales en las neuronas, lo que provoca episodios conocidos como crisis epilépticas. Dependiendo de la zona del cerebro afectada, los síntomas pueden variar desde movimientos involuntarios y pérdida de conciencia hasta breves periodos de desconexión con el entorno.

En México, especialistas señalan que la epilepsia tiene múltiples causas, algunas relacionadas con factores genéticos y otras asociadas a enfermedades, lesiones o infecciones que afectan al cerebro. Conocer sus señales y saber cómo actuar durante una crisis puede marcar una diferencia importante para la seguridad de quien la padece.

¿Cuáles son las principales causas de la epilepsia?

Aunque cualquier persona puede desarrollar epilepsia, existen factores que aumentan el riesgo de padecerla. Entre ellos destaca la neurocisticercosis, considerada una de las principales causas en México. Esta enfermedad se produce cuando larvas del parásito Taenia solium llegan al cerebro y forman quistes que, con el tiempo, pueden desencadenar crisis epilépticas.

Otras causas frecuentes incluyen antecedentes familiares de epilepsia, traumatismos craneales que dejan lesiones o cicatrices en el cerebro, accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales y algunas infecciones como meningitis o encefalitis.

También pueden influir problemas ocurridos durante el nacimiento, como la falta de oxígeno en el cerebro, malformaciones congénitas del sistema nervioso y el consumo excesivo de alcohol o drogas. En adultos mayores, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer también pueden incrementar el riesgo.

En algunas personas, determinados estímulos visuales intensos, como luces intermitentes o destellos repetitivos, pueden desencadenar episodios epilépticos, una condición conocida como epilepsia fotosensible.

Los tipos de crisis más comunes

Uno de los tipos más conocidos es la crisis tónico-clónica generalizada:

Durante estos episodios, la persona puede perder la conciencia, presentar rigidez corporal, movimientos bruscos e involuntarios de brazos y piernas, así como dificultad para respirar durante algunos segundos.

Además, pueden presentarse caída repentina, abundante salivación, mordedura involuntaria de la lengua e incluso pérdida del control de esfínteres. Tras la crisis, es común que el paciente experimente cansancio, confusión o somnolencia durante varios minutos.

Otro tipo frecuente son las llamadas crisis de ausencia:

Más habituales en niños y adolescentes. En estos casos no existen convulsiones evidentes. La persona simplemente parece desconectarse por algunos segundos, mantiene la mirada fija y deja de responder temporalmente al entorno antes de retomar sus actividades con normalidad.

Debido a que estas ausencias suelen durar poco tiempo, muchas veces pueden confundirse con distracción o falta de atención, lo que retrasa el diagnóstico oportuno.

Diagnóstico y tratamiento de la epilepsia

Para confirmar el diagnóstico, los médicos realizan una evaluación clínica detallada que incluye antecedentes personales y familiares, así como la descripción de los episodios presentados por el paciente.

Entre los estudios más utilizados se encuentran los análisis de sangre, el electroencefalograma para registrar la actividad eléctrica cerebral, la tomografía computarizada y la resonancia magnética, herramientas que ayudan a identificar posibles alteraciones en el cerebro.

El tratamiento dependerá de la causa y del tipo de epilepsia. En la mayoría de los casos, los medicamentos anticonvulsivos son la primera opción y deben utilizarse únicamente bajo supervisión médica. Cuando las crisis no responden adecuadamente a los fármacos, pueden considerarse alternativas como la cirugía o la colocación de dispositivos especializados para estimular determinadas áreas cerebrales.

Qué hacer durante una crisis convulsiva

Saber actuar correctamente durante una crisis epiléptica puede ayudar a prevenir lesiones. Los especialistas recomiendan mantener la calma, retirar objetos peligrosos cercanos y proteger la cabeza de la persona para evitar golpes. También es importante colocar al paciente de lado una vez que sea posible, ya que esta posición favorece la respiración y reduce el riesgo de asfixia por saliva o vómito.

Uno de los errores más comunes es intentar introducir objetos o los dedos en la boca de la persona. Esta práctica no evita que se muerda la lengua y puede provocar lesiones graves tanto al paciente como a quien intenta ayudar.

Asimismo, no se debe sujetar con fuerza a la persona durante las convulsiones. Lo recomendable es permitir que el episodio siga su curso mientras se vigila su seguridad.

Los especialistas advierten que si la crisis dura más de cinco minutos, si se presentan varios episodios consecutivos o si la persona no recupera la conciencia, se debe solicitar atención médica de emergencia de inmediato llamando al 911.

TG