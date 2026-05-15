¿Qué hacer si encuentras un alacrán en casa?

De acuerdo con la Dirección General de Vigilancia de la Salud (dependiente del Ministerio de Salud Pública de Paraguay), la mayoría de los alacranes presentes en entornos urbanos poseen potencial de peligrosidad, lo que obliga a implementar un protocolo estricto que prioriza la seguridad de los grupos vulnerables como niños y adultos mayores.

La primera regla ante un avistamiento es el aislamiento del espécimen sin contacto físico. Las autoridades sanitarias internacionales enfatizan que nunca se debe intentar manipular al arácnido directamente, incluso si este parece inerte.

El primer paso consiste en retirar de la habitación a infantes y mascotas, cerrando puertas y colocando barreras físicas (como toallas en el umbral) para evitar que el ejemplar se oculte en grietas de difícil acceso.

Para una captura segura, expertos de la Clínica Mayo (institución de referencia en salud global) sugieren el método del frasco. Este procedimiento consiste en colocar un recipiente de vidrio boca abajo sobre el escorpión, deslizando posteriormente un cartón rígido por debajo para sellar la entrada.

Si se opta por la eliminación, se recomienda el uso de herramientas de mango largo (escobas o recogedores) manteniendo siempre calzado cerrado y guantes de protección.

¿Qué hacer en caso de una picadura?

En caso de que se haya producido una agresión, conservar el ejemplar es vital, ya que facilita al personal médico la identificación de la especie y la selección del antídoto adecuado.

Ante una picadura, la rapidez en la atención hospitalaria es el único factor determinante para la recuperación. El protocolo médico establece que se debe lavar la zona con agua y jabón, aplicar compresas frías para ralentizar la absorción del veneno y retirar cualquier objeto que pueda comprometer la circulación (anillos o pulseras).

Es fundamental evitar prácticas de medicina popular, como succionar el veneno o realizar cortes, pues estas solo agravan la lesión. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los EU (NIH), la administración de sueros antialacránicos específicos es el tratamiento de elección en casos de envenenamiento sistémico.

La prevención es la herramienta más eficaz

El blindaje de la vivienda requiere una revisión estructural profunda. Según los lineamientos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el control de la población de alacranes está directamente vinculado a la eliminación de su fuente de alimento: las cucarachas.

Mantener patios libres de escombros, instalar mallas mosquiteras en desagües y sacudir calzado o prendas que hayan tenido contacto con el suelo son acciones preventivas que reducen drásticamente las probabilidades de un encuentro accidental dentro de la casa.

TG