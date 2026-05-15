Cómo maquillar las cejas si tienes el rostro alargado: paso a paso

Las cejas pueden convertirse en grandes aliadas para equilibrar visualmente un rostro alargado. Elegir la forma adecuada, definirlas correctamente y aplicar maquillaje con técnicas estratégicas ayuda a suavizar las facciones y aportar armonía al rostro. Desde el diseño ideal hasta los productos más recomendados, conocer cómo maquillarlas puede hacer una gran diferencia en el resultado final del look.

Para los rostros alargados el tipo de cejas que más les favorece son las cejas rectas, de esta manera lograrás un eje horizontal que equilibrará la forma de tu rostro logrando un efecto de acortamiento, evitando los arcos muy marcados o elevados.

Para ello necesitarás: cepillo y maquillaje para las cejas que puede ser en pomada o gel (que ofrecen alta pigmentación, larga duración y rellena espacios vacíos con acabado más definido), lápiz (ideal para rellenar de forma rápida y hacer trazos precisos que simulan los vellitos naturales) o en polvo (que proporcionan un acabado suave, difuminado y muy natural, ideales para el día a día) y gel fijador ya sea transparente o de color.

También pinzas para depilar, estas serán sólo para limpiar el área al rededor de la ceja.

¿Cómo maquillar las cejas si se tiene un rostro alargado?

Prepara y cepilla: Primero peina tus cejas hacia arriba con un cepillo tipo spoolie para desenredar y ver claramente su forma natural.

Mide tu proporción: Alinea un lápiz verticalmente desde la aleta de la nariz hacia arriba para marcar el inicio. Para este tipo de rostro, puedes separar ligeramente el inicio de la ceja para crear una ilusión de mayor anchura.

Traza líneas rectas: Evita un arco pronunciado. Dibuja una línea suave y casi horizontal por debajo de la ceja, y rellena la parte superior manteniendo una línea lo más recta y alargada posible.

Rellena pelo a pelo: Utiliza un lápiz de punta fina o un plumón para cejas o el tipo de maquillaje para cejas de tu preferencia. Haz trazos cortos y ascendentes en la base y rellena los huecos sin oscurecer demasiado el inicio para mantener la naturalidad.

Aplica gel fijador: Peina el vello hacia arriba y hacia afuera. Sella el maquillaje con un gel transparente o con color para mantener los pelitos en su lugar todo el día.

KR