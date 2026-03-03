¿Qué es el mogging, la nueva tendencia viral que empezó en TikTok?

A principios del 2020 comenzó a rondar una palabra, la cual se volvió viral en las redes sociales, en especial en TikTok, y la cual sigue vigente entre los jóvenes; se trata de mogging o moggin como se conoce en la jerga de internet.

¿Qué es el mogging?

Es un término derivado del argot de la Generación Z y, anteriormente, de comunidades en línea de hombre, la "manosfera" subcultura que promueve la supremacía masculina y visiones de masculinidad, que significa superar, eclipsar o dominar a otra persona, principalmente en términos de atractivo físico, estilo o presencia.

El origen de la palabra proviene de la abreviatura AMOG ("Alpha Male of the Group" o Macho Alfa del Grupo), utilizada desde principios del 2000. Actualmente se popularizó en comunidades que buscaban mejorar su apariencia física (looksmaxxing).

Hoy en día en TikTok y redes sociales se usa de manera más juguetona, irónica o competitiva para resaltar quién tiene mejor "look".

Ejemplos de uso:

Hairmogging: Tener un mejor cabello que la persona de al lado.

Jawmogging: Tener una mandíbula más definida o marcada.

Aesthetic mogging: Destacar drásticamente por tener mejor ropa o estilo en una foto grupal.

Mogged/Get mogged: Ser la persona que fue eclipsada por alguien más atractivo.

Mogger: La persona que eclipsa a los demás

Si alguien te hace o dice —refiriéndose a sí mismo— "mog", significa que se ve mucho mejor, más alto o más atractivo que tú al estar al lado, haciéndote parecer "inferior" o promedio en comparación.

La problemática con el mogging

A pesar de que se suele usar dicho término de manera bromista en los círculos sociales, especialistas consideran que hay una problemática al rededor de la palabra, la cual tiene efectos psicológicos negativos.

Como se mencionó anteriormente, el origen del moggin tiene un trasfondo complejo, pues proviene de foros en línea vinculados a la "masculinidad tóxica" y la cultura incel, donde se promueve la jerarquía extrema. Como resultado promueven una idea de que la apariencia, el dinero y control emocional otorgan mayor estatus en un hombre y concede validación social.

Tiene impacto en la salud mental al fomentar la dismorfia corporal, ansiedad, baja autoestima y depresión al convertir la apariencia física en una competencia constante de "ganar" o "perder".

Fomenta de inseguridades al promover la idea de que el valor personal depende del aspecto físico (mandíbula, altura, musculatura), esto lleva a los jóvenes a obsesionarse con defectos percibidos en ellos mismos.

Normalización del acoso, ya que también puede derivar en comportamientos de bullying o burla hacia otros por su apariencia, clasificando a las personas como "superiores" (moggers) o "inferiores" (mogged).

KR