El miedo al compromiso es un tema que es tan frecuente que hasta pareciera que está de moda. Es muy frecuente en las relaciones de pareja y, de no enfrentarlo, podría haber consecuencias negativas en el vínculo que se tiene entre ambas personas.

¿Qué es el miedo al compromiso?

De acuerdo al portal del Instituto Carl Roger de Barcelona, España, es un temor intensificado con relación a hacer promesas a largo plazo, establecer lazos firmes o comprometerse plenamente en diversas áreas de la vida. El miedo al compromiso, aunque es común en las relaciones amorosas, también se puede presentar en un contexto de amistad o laboral.

Las causas son variadas; sin embargo, entre las más comunes se encuentran traumas del pasado, como haber sido lastimada o lastimado en relaciones anteriores o haber presenciado relaciones fallidas en su entorno.

Señales de tener miedo al compromiso

Hay algunas señales con las que se puede saber si tu pareja tiene miedo al compromiso; a continuación te decimos algunas de ellas:

Esquivar conversaciones sobre el futuro.

Miedo a la intimidad (evitan lo emocional y físico).

Inseguridad recurrente y ambivalencia

Excusas frecuentes para evitar una relación seria

Fuerte necesidad de independencia y autonomía

Dificultad para tomar decisiones (fuera o dentro de la relación)

Te puede interesar: El paraíso oriental en Guadalajara que debes visitar

¿Cómo superar el miedo al compromiso?

Para superar el miedo al compromiso, el primer paso es aceptar la situación en el camino correcto hacia enfrentarlo; para esto puede intervenir un terapeuta en el proceso de sanación, que puede ayudar a descubrir el origen de los temores y brindar herramientas y técnicas para enfrentarlo.

El miedo al compromiso se puede desencadenar de creencias erróneas que se pueden tener sobre el amor; sin embargo, para cambiar esto, es importante tener la fuerza de voluntad para enfrentarlo y estar acompañada o acompañado en el proceso.

Con información del Instituto Carl Roger.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS