Profeco confirma cuáles son los pantalones de mezclilla que no pierden el color

¿Cansado de que tus pantalones nuevos luzcan viejos tras un par de lavadas? Elegir la mezclilla ideal ya no es un juego de azar. Un nuevo estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revela exactamente qué prendas conservan su tono original, protegiendo tanto tu estilo como tu bolsillo en cada compra.

Lee también: 5 datos a tener en cuenta si quieres llevar a tu perro a la oficina

En su edición de julio de 2026, Profeco publicó un exhaustivo análisis en México. El objetivo principal fue determinar la calidad, resistencia y retención de color en diversas marcas de pantalones de mezclilla.

Para lograrlo, se evaluaron 30 modelos diferentes. Los expertos dividieron la muestra en 13 prendas de puro algodón y 17 fabricadas con mezclas de fibras. Durante el proceso, las prendas fueron sometidas a rigurosas pruebas de fricción y lavado doméstico. Los especialistas observaron detalladamente cómo reaccionaba el tinte índigo ante el desgaste cotidiano.

Las marcas de algodón más resistentes

Para los puristas de la mezclilla, el estudio arrojó resultados muy positivos. Tres modelos confeccionados en 100% algodón superaron invictos las pruebas de decoloración por lavado y frote.

Las prendas destacadas fueron Cimarron Jeans (modelo 3018), Oggi (Croster suavizado) y Silver Plate (Rocco 702). Estas opciones garantizan que la intensidad del color se mantenga intacta.

UNSPLASH / J. LEUNG

Opciones con mezcla de fibras

Si prefieres la flexibilidad que otorgan otros materiales, la Revista del Consumidor también identificó modelos sobresalientes. Cuatro pantalones con mezcla de fibras mostraron una firmeza cromática excepcional.

Te puede interesar: La psicología detrás de ordenar la mesa al terminar de comer

Los ganadores en este segmento incluyen a Big John, Member's Mark, Mossimo y Weekend. Estas alternativas representan una inversión inteligente para quienes buscan versatilidad y durabilidad.

Tips para cuidar tu pantalón de mezclilla

Aunque elijas las marcas mejor evaluadas, el cuidado en casa es fundamental para prolongar la vida útil de cualquier pantalón. Los especialistas recomiendan seguir prácticas sencillas pero efectivas:

Lee la etiqueta: Sigue siempre las instrucciones del fabricante.

Sigue siempre las instrucciones del fabricante. Lava al revés: Protege el tinte de la fricción directa.

Protege el tinte de la fricción directa. Evita el agua caliente: Las altas temperaturas aceleran la pérdida de pigmento.

Con esta información respaldada por la ciencia del consumo, renovar tu guardarropa será una decisión mucho más certera. Ahora sabes exactamente qué buscar para que tus jeans luzcan como nuevos por mucho más tiempo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AS