Estos son los beneficios a la salud de comer pulpo

La carne del pulpo no es solo deliciosa y versátil, sino que su consumo, además de bienestar, puede traer diversos beneficios a la salud gracias a su composición de proteínas, calorías y otras moléculas necesarias que proveen placidez al consumidor.

El pulpo es parte del conjunto que incluye moluscos cefalópodos octopodiformes. Como alimento, es un marisco versátil que requiere de una preparación específica para evitar que se endurezca. En gustos se rompen géneros y las recetas tienden al infinito. El instructivo para implementar el famoso "susto" que requieren los pulpos en la cocción suele variar de cocina en cocina. Sea cual sea el procedimiento que se elija, lo importante es terminar con una proteína firme, jugosa y que puede ser masticada con cierta facilidad.

Ahora bien, las preparaciones suelen ser igual o más variopintas. De acuerdo con Taste Atlas, como ejemplos clásicos de platillos con este ingrediente como protagonista se encuentran el pulpo a la gallega, ceviche, il panino col polpo, nigiris y el pulpo a la parrilla griego. En México, suele prepararse al ajillo, zarandeado, a la mexicana, en salsa de chipotle y hasta en aguachile.

¿Cuáles son los beneficios de comer pulpo?

Esta proteína es una rica fuente de vitaminas B3, B12, C, D, E, K, fósforo, potasio y selenio. Además, su carne tiene un alto contenido proteínico, mientras que su aporte calórico es bajo: apenas 139 calorías por cada 85 gramos. Por otro lado, el consumo de pulpo puede ayudar a la piel, cabello y uñas, así como aportar su granito de arena en la prevención del asma, arteriosclerosis, bronquitis, arritmia cardiaca, insuficiencia pancreática, raquitismo, entre otras enfermedades crónicas.

También vale destacar que el pulpo contiene altos niveles de taurina (un aminoácido sulfuroso) que ayuda a reducir el colesterol de los vasos sanguíneos. Esto previene la formación de coágulos de sangre en el cuerpo. Su presencia de zinc, ayuda al organismo a luchar contra los metales nocivos y los minerales que se encuentran en ciertas comidas.

Por último, su alta cantidad de yodo ayuda al metabolismo y, por tanto, te permite regular el nivel de energía, el colesterol y apoya en el correcto funcionamiento de las células.

