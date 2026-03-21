Prelude: Es Honda, cupé e híbrido. No se puede pedir más

Honda Prelude es un coupé híbrido que se añade a la gama de vehículos con estas tecnologías, donde también están los sedanes Civic y Accord, así como el SUV CR-V.

Ahora, el coupé llega a México en su sexta generación. Tiene un motor con 4 cilindros y 2.0 litros, que junto con el sistema híbrido —que se compone de dos motores eléctricos— logra 200 caballos de fuerza y 232 libras-pie de torque. Su transmisión es automática E-CVT y la tracción es delantera.

Este coupé tiene características enfocadas al entusiasta con una suspensión y amortiguadores con elementos del Civic Type R, pero afinadas exclusivamente para el nuevo Prelude, al igual que frenos Brembo de alto desempeño y un modo S+Shift en la transmisión que mejora la dinámica de conducción, sintiéndose más como una transmisión automática tradicional.

El modo S+Shift hace uso de las paletas de cambio detrás del volante y los cambios son, naturalmente, simulados. El sonido es fuerte y bien definido. Aparte de este modo de manejo, están Comfort, para el día a día, GT y Sport, para carretera y para un poco más de emoción este último, sin llegar al máximo.

En diseño, el Prelude 2026 llega como el buque insignia y producto estelar deportivo de Honda en México. Pues tiene formas modernas, estilo aerodinámico, con faros de iluminación LED, rines de 19 pulgadas en color oscuro, cajuela tipo Liftback y una caída coupé que le da esa presencia deportiva.

Al interior, el estilo se combina con el tecnológico, pues el Prelude 2026 tiene asientos de corte deportivo con costuras aparentes que también se ven en el tablero. Su cuadro de instrumentos es digital de 10.2 pulgadas y la pantalla táctil central es de 9 pulgadas, también tiene un puerto de carga inalámbrica.

En conectividad tiene compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de sonido Bose con 8 bocinas de alta fidelidad y subwoofer en la cajuela.