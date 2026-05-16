El Mundial 2026 está cada vez más cerca y, a menos de 30 días del partido inaugural, la emoción entre los aficionados sigue creciendo. En distintos hogares del país ya comienzan los preparativos para seguir de cerca uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

El torneo de la FIFA comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Durante poco más de un mes, los partidos marcarán el ritmo de reuniones familiares, encuentros entre amigos y celebraciones con el futbol como pretexto.

Con una agenda cargada de encuentros y la emoción de cada jornada, también surge una pregunta habitual: qué comer para disfrutar los partidos. Entre las opciones favoritas, el pozole se mantiene como uno de los platillos preferidos de los mexicanos, al reunir sabor, tradición y valor nutricional.

Un platillo con valor nutricional ideal para ver futbol

Lejos de ser considerado comida chatarra o un simple antojito pesado, el pozole es un alimento completo. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México destaca en sus publicaciones oficiales que es una importante fuente de nutrientes.

Su secreto táctico radica en la combinación inteligente de ingredientes. Al integrar elementos de distintos grupos alimenticios —como cereales, leguminosas, verduras y proteínas— , se convierte en un platillo balanceado ideal para mantener la energía durante los 90 minutos de juego.

Ya sea que te reúnas para ver a la Selección Mexicana o el esperado duelo de fase de grupos entre Corea del Sur vs República Checa en el Estadio AKRON en Guadalajara, un buen plato de pozole te mantendrá satisfecho y bien nutrido sin la pesadez de la comida rápida.

Versatilidad táctica: Opciones para todos los gustos y dietas

El pozole es tan noble que permite múltiples alineaciones en la cocina, adaptándose a las preferencias de cualquier aficionado. La versión verde, por ejemplo, lleva un caldo preparado con tomates verdes, cilantro o epazote y pepita de calabaza, logrando un sabor inigualable y muy fresco.

Para servirlo y darle el toque final, los expertos recomiendan agregar complementos como chicharrón de cerdo y aguacate. Estos ingredientes no solo mejoran la presentación, sino que aportan texturas crujientes y grasas saludables beneficiosas para el organismo.

¿Tienes invitados vegetarianos para ver la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey? No hay ningún problema. La receta oficial sugiere que se puede sustituir la proteína animal por champiñones o setas, manteniendo el uso de especias y hierbas de olor para conservar su esencia original intacta.

Cómo disfrutar de un pozole mundialista perfecto

Para que tu experiencia gastronómica sea de campeonato durante este Mundial 2026, toma en cuenta estos puntos al momento de cocinar y servir:

Equilibra las porciones: Sirve una buena cantidad de caldo y granos de maíz cacahuazintle, moderando la porción de carne si esta es muy grasosa.

Abusa de las verduras frescas: Agrega abundante lechuga picada, rábano en rodajas y cebolla fresca para incrementar drásticamente el aporte de fibra y vitaminas.

Cuidado con las guarniciones: Prefiere siempre tostadas horneadas en lugar de las versiones fritas para acompañar tu platillo sin sumar calorías extra innecesarias.

Aprovecha los ingredientes locales: Compra tus insumos en mercados tradicionales para garantizar la frescura de los alimentos y, de paso, apoyar la economía local de tu comunidad.

Prepara con anticipación: Como dicta la sabiduría popular, el pozole suele saber mucho mejor al día siguiente. Es ideal para recalentar justo antes del silbatazo inicial y no perderte ni un segundo del partido.

Celebrar a México y disfrutar del torneo de la FIFA no tiene por qué estar peleado con una buena alimentación. De hecho, es la oportunidad perfecta para revalorar nuestra gastronomía nacional.

Este platillo ancestral demuestra que la tradición y la nutrición pueden hacer el mejor equipo. Prepara tu olla más grande, reúne a tu afición favorita y haz del pozole tu mejor jugada estratégica para este verano futbolero.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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