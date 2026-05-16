Para millones de personas en México y el mundo, encender la cafetera es el primer acto reflejo del día. Sin embargo, la ciencia advierte que esta arraigada costumbre podría no ser la más eficiente para nuestro cerebro cuando buscamos un rendimiento verdaderamente sostenido desde el amanecer hasta el anochecer.

La ciencia detrás del cansancio matutino y los picos de energía

Según especialistas de la Universidad de Harvard, el consumo excesivo de cafeína tradicional genera picos rápidos de energía que inevitablemente son seguidos de caídas abruptas . Esto explica exactamente el "por qué" a media mañana volvemos a sentirnos agotados, desconcentrados y con una necesidad urgente de consumir más estimulantes.

En la misma línea, el reconocido portal médico WebMD advierte que depender exclusivamente del café negro puede elevar temporalmente la presión arterial y causar episodios de nerviosismo o ansiedad . Por ello, los expertos en nutrición han buscado incansablemente alternativas más saludables y equilibradas para iniciar la jornada laboral.

Aquí es donde entra el verdadero protagonista de esta historia clínica y nutricional: el Té Matcha. Esta bebida milenaria de origen japonés se ha coronado recientemente como la mejor opción natural para despertar con energía, nutrir el organismo y eliminar el sueño de forma prolongada sin alterar el sistema nervioso.

¿Por qué el Té Matcha supera al café tradicional?

A diferencia de las bebidas energéticas comerciales o el café exprés, el matcha libera su dosis de cafeína de manera gradual y constante en el torrente sanguíneo . Esto ocurre gracias a la presencia de un aminoácido clave en su composición que transforma por completo nuestra respuesta nerviosa ante el estímulo.

Dicho componente fundamental es la L-teanina, una sustancia natural que promueve la relajación mental profunda sin causar ningún tipo de somnolencia. Al combinarse sinérgicamente con la cafeína natural de las hojas de té, crea un estado de alerta calmada, mejorando el enfoque absoluto en tareas complejas.

Un reciente y revelador estudio de la Universidad Wageningen en los Países Bajos confirmó científicamente todos estos beneficios. Los investigadores observaron detalladamente a un grupo de personas que consumieron matcha frente a un grupo de control que únicamente recibió placebos durante sus actividades cognitivas matutinas.

Los resultados de la investigación fueron contundentes: quienes bebieron esta infusión verde mostraron mejoras significativas en la atención sostenida, el tiempo de reacción ante problemas y la memoria a corto plazo. El efecto estimulante duró hasta seis horas continuas sin el temido "crash" o bajón vespertino.

Cómo preparar la bebida perfecta para despertar cada mañana

Para aprovechar al máximo sus extraordinarias propiedades antioxidantes, los nutriólogos recomiendan consumirlo en las primeras horas de la mañana, justo antes de trabajar o estudiar. La preparación ideal consiste en disolver cuidadosamente un gramo de polvo de matcha de grado ceremonial en agua caliente, evitando siempre los azúcares refinados.

Para maximizar tu energía diaria y complementar esta poderosa bebida, en la redacción de EL INFORMADOR te compartimos una lista de puntos clave y tips rápidos que transformarán por completo tu rutina matutina:

• Espera 90 minutos: No tomes tu bebida inmediatamente al despertar; deja que tu pico de cortisol natural actúe primero.

• Evita el azúcar: Los endulzantes artificiales provocan picos de glucosa que te darán mucho sueño más tarde.

• Acompaña con proteína: Un desayuno balanceado potenciará el efecto de alerta en tu cerebro.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA