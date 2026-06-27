Las lluvias traen alivio al calor, pero también despiertan un enemigo invisible que irrita la vista. Comprender por qué los ojos arden y pican durante los días húmedos es vital hoy para evitar complicaciones severas y disfrutar de la temporada sin molestias constantes.

Aunque el agua limpia la atmósfera de contaminación, el cambio drástico en las condiciones climáticas genera un ambiente perfecto para ciertos microorganismos. La humedad elevada transforma los espacios cerrados y abiertos en incubadoras naturales.

El principal responsable de esta irritación ocular no es el agua de lluvia en sí, sino la proliferación masiva de esporas de moho . Estos hongos microscópicos se reproducen rápidamente cuando la humedad supera el sesenta por ciento.

Las esporas flotan en el aire y entran en contacto directo con la superficie ocular de las personas. Al suceder esto, el sistema inmunológico detecta una amenaza y reacciona de manera inmediata para defender al organismo .

El papel de la humedad y los alérgenos

Además del moho, los ácaros del polvo encuentran en el clima lluvioso su hábitat ideal para multiplicarse . Estos diminutos arácnidos se esconden en colchones, alfombras y muebles, liberando partículas que flotan en el ambiente doméstico.

Cuando estas partículas invisibles tocan los ojos, se desencadena un cuadro clínico conocido como conjuntivitis alérgica . Esta condición inflama la membrana transparente que recubre el globo ocular y el interior de los párpados.

Para combatir a los invasores, las células oculares liberan histamina, una sustancia química que dilata los vasos sanguíneos. Es precisamente esta molécula la que provoca el enrojecimiento, el lagrimeo y la necesidad incontrolable de frotarse los ojos.

Frotarse los ojos, aunque parezca un alivio momentáneo, empeora drásticamente la situación . La fricción mecánica rompe más células, liberando una mayor cantidad de histamina y creando un círculo vicioso de picor e inflamación.

El fenómeno de las tormentas y el polen

Existe otro factor menos conocido pero igualmente perjudicial durante las precipitaciones intensas. Las corrientes de aire previas a las tormentas levantan el polen asentado en el suelo y la vegetación circundante.

La fuerza de la lluvia impacta los granos de polen, rompiéndolos en fragmentos mucho más pequeños. Estas micropartículas penetran con mayor facilidad en las vías respiratorias y en la mucosa ocular de los individuos susceptibles.

La Academia Americana de Oftalmología advierte que los pacientes con antecedentes de alergias estacionales son los más vulnerables. Durante esta época, las consultas oftalmológicas por irritación severa aumentan de forma considerable en las zonas urbanas.

Los síntomas suelen agravarse durante las primeras horas de la mañana o al final de la tarde . En estos momentos del día, los niveles de humedad alcanzan su punto máximo y la concentración de alérgenos se intensifica.

Estrategias para proteger la vista

Para prevenir estas molestias, los especialistas recomiendan mantener las ventanas cerradas durante las tormentas y utilizar deshumidificadores en el hogar. Controlar el ambiente interior es el primer paso para frenar la exposición a los alérgenos.

El uso de lágrimas artificiales sin conservantes ayuda a lavar la superficie del ojo, eliminando físicamente las esporas y el polvo. Además, aplicar compresas frías sobre los párpados cerrados reduce la inflamación de manera natural.

Si la comezón persiste o se acompaña de secreciones espesas, es imperativo buscar atención médica profesional. Un diagnóstico oportuno evitará que una simple alergia se transforme en una infección bacteriana que comprometa la salud visual.

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