¿Por qué hay más riesgo de sufrir un infarto en las fiestas de fin de año?

Aunque para muchas personas las celebraciones de fin de año están asociadas con alegría y descanso, distintos estudios científicos advierten que este periodo representa un mayor riesgo para la salud del corazón. Durante diciembre y los primeros días de enero se registra un aumento en casos de infartos, accidentes cerebrovasculares (ACV) y arritmias cardíacas, incluso en personas jóvenes y sin antecedentes médicos.

Especialistas señalan que los excesos propios de la temporada influyen de manera directa en este fenómeno. El consumo elevado de alimentos ricos en grasas y sal, la ingesta excesiva de alcohol y el abandono temporal de tratamientos médicos recetados pueden generar un fuerte impacto en el organismo. A esto se suma el estrés emocional que suelen provocar las reuniones familiares, las preocupaciones económicas y el cierre del año laboral.

Uno de los cuadros más frecuentes en esta época es el llamado síndrome del corazón festivo, una afección caracterizada por la aparición de arritmias tras el consumo de alcohol, aun en personas sin enfermedades cardíacas previas. De acuerdo con médicos especialistas, durante las fiestas se observa una relajación preocupante en los controles de salud y en la adherencia a las rutinas médicas habituales.

Esta situación se refleja también en los servicios de emergencia, donde las consultas aumentan de forma notoria durante diciembre y enero. Los síntomas relacionados con el estrés se vuelven más frecuentes en el tramo final del año e incluyen insomnio, sueño no reparador, palpitaciones, dolores de cabeza tensionales, aumento de la presión arterial y una marcada sensación de agotamiento.

Los expertos advierten que el corazón responde de manera directa a las emociones y que el estrés sostenido puede derivar en hipertensión, arritmias y otras patologías cardiovasculares . Por ello, subrayan que el autocuidado debe mantenerse incluso durante las celebraciones y recomiendan estar atentos a cualquier señal de alerta.

Entre las principales medidas preventivas destacan una correcta hidratación —beber al menos el doble de agua que de alcohol— , moderar el consumo de sal y grasas, mantener sin cambios los tratamientos médicos y acudir de forma temprana a consulta si aparecen molestias.

Asimismo, los especialistas alertan que, ante síntomas como palpitaciones rápidas e intensas, dolor en el pecho, falta de aire o mareos después de consumir alcohol, es fundamental buscar atención médica y realizar un electrocardiograma. La fibrilación auricular, explican, es una de las principales causas de ACV, ya que puede generar coágulos dentro del corazón que luego migran al cerebro.

La recomendación es clara: disfrutar de las fiestas con moderación y no descuidar la salud, ya que la prevención puede marcar la diferencia en un periodo donde el corazón trabaja bajo mayor presión.

