Si el estrés diario te impide descansar, la solución podría estar durmiendo a tus pies. Hoy, la ciencia confirma que permitir que tu perro comparta tu espacio nocturno no es un mal hábito, sino una estrategia efectiva para proteger tu salud mental y despertar con mayor tranquilidad.

Durante años, los especialistas en higiene del sueño debatieron sobre la conveniencia de esta práctica en los hogares de todo el mundo. Sin embargo, estudios recientes de instituciones como la Clínica Mayo han demostrado que la presencia canina en la habitación genera un impacto psicológico profundamente positivo .

El secreto detrás de este fenómeno radica en la química del cerebro humano y su interacción con los animales de compañía. Al estar cerca de un perro, el cuerpo experimenta cambios hormonales inmediatos que facilitan la transición hacia un estado de relajación profunda y reparadora.

La ciencia detrás del descanso compartido

Cuando una persona acaricia o simplemente siente la respiración rítmica de su mascota, el cerebro libera oxitocina, conocida popularmente como la hormona del amor. Esta sustancia actúa como un ansiolítico natural que contrarresta las tensiones acumuladas durante la jornada laboral .

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Simultáneamente, los niveles de cortisol, la hormona responsable del estrés y la alerta constante, experimentan una caída significativa. Este equilibrio químico es fundamental para quienes sufren de ansiedad nocturna o pensamientos intrusivos antes de lograr conciliar el sueño.

Investigadores de la Universidad de Alberta también han documentado cómo las personas con dolor crónico o traumas psicológicos encuentran un consuelo inigualable en sus mascotas. La sensación de protección que brinda un perro alerta disminuye drásticamente la hipervigilancia del paciente.

Seguridad y confort emocional

El instinto protector de los canes ofrece una barrera psicológica contra el miedo a la oscuridad o a la soledad . Saber que un animal con sentidos agudizados vigila el entorno permite que el sistema nervioso humano baje sus defensas y descanse adecuadamente.

Además, el calor corporal que emiten estos animales funciona como una terapia térmica pasiva durante toda la noche. Esta calidez constante ayuda a regular la temperatura de la habitación y proporciona un confort táctil que imita la contención física, reduciendo la sensación de aislamiento.

La Fundación Nacional del Sueño en Estados Unidos señala que, aunque compartir la misma cama puede causar microdespertares por los movimientos del animal, tener su propia cama a un lado de la tuya maximiza los beneficios mentales sin sacrificar la ergonomía.

Consejos para una convivencia nocturna saludable

Para aprovechar estas ventajas sin comprometer la higiene o la calidad del descanso físico, es vital establecer límites claros desde el principio. La rutina nocturna debe ser predecible tanto para el humano como para el animal, fomentando un ambiente de paz.

Los expertos en comportamiento animal del American Kennel Club recomiendan seguir ciertas pautas para optimizar esta experiencia compartida. Mantener al perro limpio, desparasitado y con sus vacunas al día es el primer paso innegociable para evitar problemas de salud física .

Establece un espacio propio: Coloca una cama cómoda para tu perro junto a la tuya.

Coloca una cama cómoda para tu perro junto a la tuya. Mantén horarios fijos: Sácalo a hacer sus necesidades siempre a la misma hora antes de dormir.

Sácalo a hacer sus necesidades siempre a la misma hora antes de dormir. Evita el juego nocturno: Reduce la estimulación al menos una hora antes de apagar las luces.

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Implementar estos pequeños ajustes transforma la habitación en un verdadero santuario de descanso y recuperación. La presencia silenciosa y leal de un perro se convierte así en un ancla emocional que detiene la rumiación mental característica de los trastornos de ansiedad.

En definitiva, escuchar a tu mascota respirar plácidamente a tu lado es un recordatorio tangible de que estás seguro y acompañado. Cuidar tu salud mental puede ser tan sencillo como permitir que tu mejor amigo de cuatro patas comparta tus noches.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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