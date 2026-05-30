Por qué algunas personas nos irritan al instante: la explicación de la psicología

¿Alguna vez sentiste rechazo inmediato por alguien sin cruzar una palabra? Este fenómeno tiene una explicación desde la ciencia. Comprender cómo el cerebro procesa las primeras impresiones permite gestionar las relaciones interpersonales y evitar conflictos en entornos de trabajo o reuniones sociales.

La reacción de desagrado hacia un individuo desconocido responde a un mecanismo de evaluación automática de supervivencia. El cerebro procesa información visual y auditiva en fracciones de segundo, mucho antes de iniciar una conversación o un intercambio de ideas con el interlocutor.

Los psicólogos de Estados Unidos Nalini Ambady y Robert Rosenthal dedicaron años de carrera a investigar este comportamiento en contextos de interacción. Los especialistas denominaron a este proceso cognitivo de evaluación como "thin-slicing" o corte rápido, marcando un hito de estudio en la materia.

El fenómeno del corte rápido

El concepto de "thin-slicing" describe la capacidad de encontrar patrones de conducta a partir de fragmentos de experiencia de observación. El sistema nervioso emite juicios de valor basados en la postura, los gestos de las manos o la forma de caminar del sujeto.

Estas evaluaciones operan fuera de la conciencia del individuo, funcionando como un mecanismo de anticipación ante lo desconocido. La mente busca referencias en su base de datos de memoria para predecir el comportamiento del sujeto que tiene enfrente y preparar una respuesta de acción.

Un tono de voz, una cadencia al hablar o una expresión facial de enojo pueden desencadenar una respuesta de alerta. El cerebro asocia estos estímulos con recuerdos de interacciones previas, generando una sensación de familiaridad de agrado o de rechazo de forma instantánea.

La teoría de la proyección

La disciplina de la psicología ofrece otra perspectiva sobre el origen del rechazo entre dos personas que recién se conocen. El psicoanalista Sigmund Freud teorizó sobre este fenómeno a través del mecanismo de defensa conocido en el ámbito de la clínica como la proyección.

Este proceso mental consiste en atribuir a terceros los rasgos que el individuo rechaza de sí mismo por considerarlos inaceptables para su vida. La irritación surge al identificar en el otro una característica reprimida que genera incomodidad al salir a la luz.

Las diferencias de personalidad también generan fricciones durante los encuentros de socialización. Un sujeto con un perfil extrovertido puede resultar invasivo o abrumador para alguien que posee características introvertidas y requiere de distancia de seguridad para interactuar con pares en un espacio cerrado.

De manera inversa, una persona reservada suele ser percibida como distante o desinteresada por un individuo de carácter expresivo. Estas divergencias de comportamiento dificultan la conexión entre las partes, creando barreras que obstaculizan la comunicación de ideas y el entendimiento de las intenciones.

El papel de la amígdala cerebral

El estado emocional del observador condiciona de forma directa la percepción del entorno y de los individuos que lo habitan. La neurociencia demuestra mediante estudios que el cansancio y el estrés alteran la capacidad de evaluación social del ser humano en su día a día.

Bajo situaciones de presión de trabajo, el sistema nervioso incrementa su reactividad ante cualquier estímulo externo del ambiente. La amígdala cerebral, estructura responsable del procesamiento emocional, asume el control de las respuestas conductuales para garantizar la integridad del individuo ante una amenaza.

Esta región del cerebro funciona como un radar de supervivencia heredado de nuestros antepasados de la evolución. Su activación prepara al organismo de forma física para enfrentar escenarios asociados al miedo, la ansiedad o el peligro en el entorno de desarrollo.

Cuando la amígdala cerebral detecta una amenaza en los gestos o actitudes de un desconocido, genera una sensación de rechazo de alerta. Esta respuesta fisiológica busca proteger al individuo de daños, priorizando la seguridad de la vida por sobre la cortesía de las normas sociales.

La suma de factores de la biología, experiencias pasadas de vida y mecanismos de la psicología explica la antipatía hacia ciertas personas. El cruce entre el estado interno del observador y las señales externas del observado determina el resultado del encuentro de presentación.

Reconocer el origen de estas reacciones automáticas de la mente facilita la convivencia de grupo y reduce los prejuicios de valor. La pausa consciente antes de emitir un juicio permite revertir la primera impresión y establecer vínculos basados en la evidencia de los hechos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

* Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp *

OB