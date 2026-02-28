¿Para qué sirve tomar té de ruda?

El té de ruda, una infusión tradicionalmente valorada por sus múltiples propiedades para la salud, debe su eficacia a los compuestos bioactivos presentes en esta planta, como la rutina, la quercetina, la arborina y la cumarina. Según el portal Tua Saúde, su uso ha sido ampliamente reconocido para aliviar dolores menstruales y favorecer la mejora de la circulación sanguínea, convirtiéndose en un remedio natural popular a lo largo del tiempo.

El té de ruda, conocido por sus propiedades medicinales, es especialmente valorado por su capacidad para tratar alteraciones menstruales. Actúa como un emenagogo, lo que significa que estimula y regula la menstruación, siendo una opción útil en casos de amenorrea (ausencia de menstruación) o sangrados excesivos. Además, gracias a su acción analgésica, contribuye a aliviar los cólicos menstruales, ofreciendo un remedio natural y efectivo para las molestias del periodo.

La ruda es conocida por sus propiedades antihelmínticas, lo que la convierte en un recurso eficaz para eliminar parásitos intestinales. Según el portal Tua Saúde, su consumo es una práctica habitual en la medicina natural para ayudar a desparasitar el organismo de manera natural.

El té de ruda es ampliamente reconocido por sus beneficios en el tratamiento de problemas circulatorios, como las várices, gracias a un flavonoide con propiedades vasoprotectoras y antiinflamatorias presente en esta planta. Además, se le atribuye la capacidad de mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos, contribuyendo así a una mejor salud cardiovascular.

La ruda es una planta reconocida por sus propiedades medicinales, gracias a la presencia de compuestos como el mirceno y la quercetina, que poseen acción analgésica y antiinflamatoria. Estos componentes no solo contribuyen al alivio de dolores específicos, sino que también son efectivos para tratar molestias reumáticas, dolores de cabeza, de muelas, de oídos y malestares estomacales.

Los flavonoides presentes en la ruda no solo potencian la función de la insulina, facilitando la regulación de los niveles de azúcar en la sangre, sino que también actúan como antioxidantes. Esta acción desempeña un papel importante al proteger las células del páncreas responsables de la producción de esta hormona.

Si estás considerando incluir el té de ruda en tu dieta, es importante que primero lo consultes con un médico. Esto es fundamental si estás embarazada o si tienes alguna condición médica diagnosticada, ya que su consumo podría no ser recomendado en ciertos casos.

