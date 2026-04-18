La intensa ola de calor que atraviesa actualmente gran parte del territorio mexicano ha encendido las alertas sanitarias de las autoridades sobre la inmensa importancia del cuidado de la piel frente a la exposición prolongada a la radiación solar extrema.

Ante los altísimos índices de radiación ultravioleta que se registran diariamente en las ciudades, el uso constante de un buen bloqueador ya no es un simple lujo estético, sino una verdadera necesidad médica indispensable para prevenir el envejecimiento prematuro y enfermedades graves a futuro.

Sin embargo, como consumidores responsables debemos estar siempre alerta, ya que no todos los productos dermatológicos que encontramos en las farmacias o supermercados de Guadalajara y el resto del país cumplen realmente con los maravillosos beneficios que prometen en sus coloridos empaques.

Por este importante motivo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tomó cartas en el asunto de manera urgente y realizó un riguroso estudio de calidad, analizando a detalle 25 marcas de protectores solares que se comercializan masivamente en el mercado nacional.

¿Qué evaluó la Profeco en su riguroso estudio de calidad?

El laboratorio especializado de la dependencia gubernamental analizó minuciosamente factores cruciales para la salud del consumidor, tales como la veracidad absoluta de la información comercial, el contenido neto exacto del envase y el nivel real del Factor de Protección Solar (FPS).

De igual manera, los especialistas técnicos verificaron la eficacia comprobada de la protección contra los dañinos rayos UVA y, sobre todo, la verdadera resistencia al agua tras la inmersión, una característica fundamental para quienes visitan balnearios, albercas o playas en esta temporada.

Lamentablemente para los bolsillos y la salud de los consumidores, los resultados de este exhaustivo análisis arrojaron que cinco marcas específicas, en su gran mayoría dirigidas al vulnerable sector infantil, reprobaron rotundamente las pruebas de calidad y no son recomendables para su uso diario.

Las 5 marcas reprobadas por Profeco que debes evitar comprar esta temporada

El principal y más grave problema detectado en estos artículos de cuidado personal fue que no demostraron ser verdaderamente resistentes al agua, a pesar de que esta atractiva característica viene claramente destacada y prometida en su etiquetado frontal comercial para atraer compradores.

La preocupante lista negra de productos deficientes incluye al Simi Block kids 60 en su presentación de 125 gramos, así como al Golden Island, un popular bloqueador solar para niños que es comercializado habitualmente en un pequeño envase de 60 gramos.

En esta misma categoría de productos reprobados por las autoridades también se encuentran el FOTOSUN UV 100 Kids de 125 gramos, el Caribbean Beach de 250 gramos y el muy conocido protector solar infantil de la marca Babaria SUN en su presentación de 150 mililitros.

Tips para elegir el mejor escudo solar

Para garantizar tu máxima seguridad bajo el sol abrasador, los dermatólogos recomiendan buscar fórmulas de alta calidad comprobada, destacando marcas que sí fueron aprobadas por el estudio como La Roche-Posay Anthelios, Vichy Laboratories o las líneas especializadas de Banana Boat.

Como regla de oro inquebrantable, aplica el producto generosamente sobre la piel completamente seca al menos 30 minutos antes de salir de casa, asegurándote de cubrir zonas olvidadas como orejas, cuello y pies, y recuerda reaplicarlo estrictamente cada dos horas.

Finalmente, ten siempre muy presente que ninguna crema en el mercado te protege al cien por ciento de la radiación, por lo que debes complementar tu cuidado utilizando sombreros de ala ancha, lentes oscuros con filtro UV y manteniéndote en constante hidratación durante todo el día.

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AO