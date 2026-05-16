Nissan renueva sus SUVs en México: Kait, X-Trail y Pathfinder

Como parte clave en la gama de SUVs de Nissan, Kait 2027 reveló todos sus detalles para México con una preventa cuyos precios van desde los 429 mil hasta los 465 mil pesos.

Desarrollada como un sustituto de Kicks Play, el nuevo crossover subcompacto de la marca bien podría calificarse como un rediseño profundo, mostrando detalles de los modelos más recientes de casa, como los faros LED separados con una franja negra que abarca todo el ancho del frontal, complementada por una parrilla baja de formas más definidas y calaveras más estilizadas.

Por su parte, la cabina mantiene más de su predecesora, como las formas generales del tablero, con una pantalla de hasta nueve pulgadas con conectividad a las plataformas de Android y iOS sin cables, así como la presencia de la seguridad de seis bolsas de aire y ADAS en todas las versiones.

Bajo el cofre mantiene un motor de cuatro cilindros 1.6L, pero ajustado para ofrecer 122 caballos de fuerza y 114 libras-pie de torque, acoplado a una caja automática CVT con tracción delantera. Por lo que, sin haberlo conducido, podemos especular que su comportamiento será similar al de Kicks de primera generación, lo cual no es una mala noticia para muchas familias, dado su carácter orientado al confort.

Junto con Kait, Nissan reveló una actualización de la popular X-Trail, cuyos principales cambios se concentran al frente, con una parrilla rediseñada, fascias renovadas y rines de diseño distinto, que se combinarán con opciones inéditas de pintura y acabados.

Las mejoras se cuelan dentro de la cabina con la disponibilidad de un sistema de infoentretenimiento con pantalla de 12.3 pulgadas desde la versión de acceso, con conexión sin cables a las plataformas de Android y iOS y puede incrementar hasta contar con sistema de audio BOSE, Head-Up Display e iluminación ambiental para el tope de gama. La seguridad completa contempla la presencia de seis bolsas de aire y ADAS en todas las versiones, cuyos precios, serán develados más adelante.

Por último, pero no menos importante, la Pathfinder 2026 que conocimos hace algunas semanas (Platinum: un millón 199 mil 900 pesos), se coloca como el otro modelo renovado de la gama, también mostrando cambios puntuales en parrilla, rines y colores de carrocería, así como la presencia de más tecnología en el interior, de la mano del sistema Google Automotive en la pantalla de 12.3 pulgadas y seguridad que incluye asistencias avanzadas a la conducción.

Bajo el cofre, la Pathfinder mantiene la receta con su V6, 3.5L aspirado, capaz de generar 270 HP y 250 libras-pie de par, ahora funcionando con caja automática de nueve cambios y tracción a las cuatro ruedas.

Con estos lanzamientos, la marca japonesa busca mantener su liderazgo en el país, con una gama fresca y muy completa, a la que le faltan novedades todavía para este año.