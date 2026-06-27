Nissan Kait 2027: La cirugía le sentó muy bien

La tendencia de alargar la vida útil de plataformas y mecánicas por parte de los fabricantes japoneses se hace presente en el más reciente lanzamiento de Nissan: Kait 2027.

No es un secreto que estamos ante el rediseño de la actualización de la primera generación del Kicks, conocida posteriormente como Kicks Play, que ahora llega desde Brasil, aunque mantiene la mecánica conocida y distintos componentes fabricados en México.

Para hacer justicia al cambio de nombre y sede, el crossover de la marca japonesa adopta una estética más moderna que integra detalles de otros modelos, destacando un frontal de diseño más limpio, con luces diurnas triples en formato horizontal, como el Kicks, complementadas por otras afiladas, además de parrilla baja, rines de corte aerodinámico y calaveras renovadas que se integran entre sí.

El resto de la carrocería mantiene mucho del modelo original, lo que se traduce en un habitáculo con plazas de espacio generoso tanto para pasajeros como para equipaje, y una disposición de mandos que resulta más que familiar. Lo que destaca es la inclusión de un nuevo sistema de infoentretenimiento firmado por Pioneer, con pantalla táctil de nueve pulgadas y conectividad inalámbrica con plataformas Android y iOS en la versión Platinum.

La oferta se complementa con tapicerías de piel sintética, climatizador con mandos físicos y cargador inalámbrico, así como la disponibilidad de un paquete de seguridad completo con 6 bolsas de aire y ADAS en todas sus versiones.

Destaca su nuevo sistema de infoentretenimiento con pantalla de nueve pulgadas y conectividad inalámbrica. CORTESÍA

Mejor que bueno por conocer

Si algo ha demostrado el motor de cuatro cilindros y 1.6 litros de la casa nipona es su fiabilidad y durabilidad, algo que va muy de la mano con lo que los clientes priorizan. Sin embargo, ofrece mejoras, elevando la potencia hasta 122 caballos de fuerza y 114 libras-pie de par, trabajando con la tradicional transmisión CVT y tracción delantera.

Para sorpresa de nadie, la conducción del Kait es básicamente idéntica a lo que conocemos de la popular Kicks Play, con una calidad de marcha muy orientada al confort, logrando filtrar muchas imperfecciones del camino, pero sin perder aplomo en situaciones de carretera.

La caja, por su parte, muestra su edad en su funcionamiento y provoca bastante ruido y poca sensación de empuje, aunque, hay que decirlo, permite una convivencia adecuada, al ser muy responsiva a la presión en el acelerador, tanto para aumentar como para disminuir las revoluciones.

Al final, los precios del Kait se mantienen tras la preventa, con un rango que va desde los 429 mil hasta los 465 mil pesos, reafirmándolo como una opción interesante para quienes buscan algo confiable y, sobre todo, cómodo.