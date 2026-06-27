Millones de personas inician su día con una taza de café, pero a menudo se enfría antes de terminarla. Recalentarlo parece la solución ideal hoy, pero la ciencia advierte que este hábito cotidiano destruye el perfil de sabor y podría causar molestias estomacales innecesarias .

La práctica de introducir la taza fría al microondas es un acto reflejo en oficinas y hogares de todo el mundo, especialmente durante las largas jornadas laborales.

Sin embargo, los especialistas en química de los alimentos señalan que el café no es simplemente agua con color, sino una solución botánica sumamente compleja y delicada.

Esta bebida contiene cientos de compuestos volátiles y antioxidantes naturales que reaccionan de manera drástica y negativa ante las fluctuaciones extremas de temperatura en poco tiempo.

La química detrás del mal sabor

El grano tostado es naturalmente rico en ácido clorogénico, un componente fundamental que aporta notas agradables y equilibradas durante el proceso de extracción inicial con agua caliente.

Cuando la bebida se enfría a temperatura ambiente y se vuelve a someter al calor, este compuesto se descompone rápidamente en ácido quínico y ácido cafeico.

Esta transformación química a nivel molecular es la responsable directa de ese sabor amargo, rancio y fuertemente astringente que caracteriza a cualquier taza de café recalentado.

El reconocido investigador Christopher Hendon, experto químico de la Universidad de Oregón, ha documentado extensamente cómo el calor adicional destruye los aromas más sutiles y delicados.

El problema del método de calentamiento

El uso del electrodoméstico más común para esta tarea empeora significativamente la situación en la taza, alterando la estructura interna de la bebida de forma irreversible.

Las ondas electromagnéticas calientan los líquidos de forma desigual y agresiva, creando puntos de ebullición internos que literalmente queman los aceites esenciales extraídos del grano original.

La Asociación Nacional del Café (NCA) sugiere que, si es absolutamente necesario elevar la temperatura nuevamente, se debe aplicar un calor muy suave y constante en la estufa .

A pesar de esta pequeña concesión técnica, la recomendación oficial y unánime de los baristas profesionales es preparar únicamente la cantidad exacta de líquido que se va a consumir.

Alternativas para los amantes de la cafeína

Si la bebida ya alcanzó la temperatura ambiente y perdió su encanto inicial, una excelente opción es agregar cubos de hielo y transformarla en un refrescante café helado improvisado.

Otra alternativa sumamente eficaz para los consumidores lentos es invertir en un termo de alta calidad que conserve el calor natural durante varias horas sin ninguna alteración química.

En definitiva, aunque recalentar esta popular bebida no representa un riesgo tóxico mortal para el ser humano, evitar esta práctica garantiza una experiencia gastronómica superior y protege la salud digestiva.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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