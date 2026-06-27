Sábado, 27 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

¿Por qué se recomienda tirar agua caliente en el inodoro?

Este método puede convertirse en un gran aliado para el mantenimiento del baño cuando se realiza correctamente 

Por: SUN .

Se recomienda limpiar el inodoro periodicamente con ingredientes naturales. UNSPLASH / G. TROVATO

Se recomienda limpiar el inodoro periodicamente con ingredientes naturales. UNSPLASH / G. TROVATO

Recientemente, diversos trucos caseros para mejorar la limpieza del baño se han popularizado por su efectividad y bajo costo. Uno de los más comentados consiste en tirar agua caliente en el inodoro, una práctica sencilla que puede ayudar a eliminar los malos olores y prevenir daños en las tuberías.

Lee también: 5 plantas que alejan a las plagas de tu hogar: fáciles de mantener, efectivas y hermosas

Aunque muchas personas desconocen sus beneficios, este método puede convertirse en un gran aliado para el mantenimiento del baño cuando se realiza correctamente y al combinarse con ingredientes naturales como bicarbonato y vinagre para potenciar el efecto de limpieza.

Uno de los principales beneficios de tirar agua caliente en el inodoro es ayudar a remover residuos acumulados dentro de las tuberías. El calor facilita que restos de jabón, grasa, sarro o suciedad adherida se desprendan fácilmente, evitando obstrucciones menores.

¿Cómo aplicar este truco casero correctamente?

Para realizar este método de manera segura, se recomienda:

  • Calentar agua sin dejar que hierva completamente.
  • Verterla lentamente dentro del inodoro.
  • Esperar algunos minutos antes de descargar.
  • Es importante evitar el agua hirviendo, especialmente si el sanitario es de porcelana delicada, ya que los cambios bruscos de temperatura podrían dañarlo.

Te puede interesar: ¡Lo estás haciendo mal! Ésta es la forma correcta de lavar tu termo de agua

Para crear una mezcla con una reacción efervescente que ayuda a desinfectar, eliminar sarro y combatir malos olores sin utilizar químicos agresivos, puedes combinar agua caliente con bicarbonato y vinagre.

Beneficios de tirar agua caliente en el inodoro

Entre las ventajas de aplicar este método destacan:

  • Ayuda a prevenir malos olores.
  • Favorece la limpieza de tuberías.
  • Reduce acumulación de residuos.
  • Complementa la higiene del baño.
  • Es económico y fácil de realizar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones