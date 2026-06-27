¿Por qué se recomienda tirar agua caliente en el inodoro?

Recientemente, diversos trucos caseros para mejorar la limpieza del baño se han popularizado por su efectividad y bajo costo. Uno de los más comentados consiste en tirar agua caliente en el inodoro, una práctica sencilla que puede ayudar a eliminar los malos olores y prevenir daños en las tuberías.Aunque muchas personas desconocen sus beneficios, este método puede convertirse en un gran aliado para el mantenimiento del baño cuando se realiza correctamente y al combinarse con ingredientes naturales como bicarbonato y vinagre para potenciar el efecto de limpieza.Uno de los principales beneficios de tirar agua caliente en el inodoro es ayudar a remover residuos acumulados dentro de las tuberías. El calor facilita que restos de jabón, grasa, sarro o suciedad adherida se desprendan fácilmente, evitando obstrucciones menores.Para realizar este método de manera segura, se recomienda:Para crear una mezcla con una reacción efervescente que ayuda a desinfectar, eliminar sarro y combatir malos olores sin utilizar químicos agresivos, puedes combinar agua caliente con bicarbonato y vinagre.Entre las ventajas de aplicar este método destacan:Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppAS