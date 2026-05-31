Aprender a interpretar las señales físicas de perros y gatos constituye una herramienta esencial para cualquier propietario responsable. Las mascotas se comunican de manera constante a través de posturas, movimientos oculares y expresiones faciales que, al ser comprendidas, fortalecen el vínculo afectivo y previenen situaciones de estrés o agresión.

Investigaciones especializadas coinciden en que los animales domésticos poseen un repertorio de señales complejo, diseñado para transmitir desde alegría y curiosidad hasta miedo e incomodidad (según lo detallado por instituciones académicas como la UNAM).

Así puedes identificar qué significan los movimientos de tu perro

La comprensión del lenguaje en los perros requiere de una observación integral del cuerpo, evitando centrarse únicamente en un movimiento aislado. La cola suele ser el indicador más interpretado, aunque con frecuencia se hace de forma errónea.

Una cola alta y rígida manifiesta un estado de alerta o tensión, mientras que un movimiento circular y relajado expresa un sentimiento de alegría. Por el contrario, cuando un ejemplar la esconde entre sus extremidades traseras, denota una clara inseguridad o temor.

Las orejas y los ojos aportan el contexto necesario para descifrar el estado anímico del animal. Las orejas posicionadas hacia adelante muestran curiosidad, mientras que aquellas aplanadas contra el cráneo sugieren miedo. Un signo crítico de advertencia es el denominado (ojo de ballena), que ocurre cuando el perro abre excesivamente los ojos permitiendo ver la parte blanca (esclerótica), indicando un nivel de incomodidad severo.

"Fíjate siempre en el conjunto de su cuerpo", recomiendan los expertos mexicanos en etología, subrayando que gestos como la (reverencia de juego) son invitaciones explícitas a la interacción social positiva.

Los sutiles mensajes del mundo felino

A diferencia de los canes, los gatos emplean señales más sutiles que requieren de una atención detallada para evitar malentendidos. La cola de un felino es un barómetro emocional preciso: si se encuentra levantada en forma de signo de interrogación, el animal se siente confiado y feliz de ver a su dueño. Sin embargo, una cola erizada o extremadamente baja es una señal defensiva ante una amenaza percibida.

La mirada felina también cumple funciones sociales específicas. El acto de parpadear lentamente es interpretado como un (beso de gato), un gesto que demuestra amor y profunda confianza hacia el humano.

En contraste, las pupilas muy dilatadas suelen ser un síntoma de excitación o agresión inminente. El portal especializado PetMD subraya que “el roce de la cara o el cuerpo contra el propietario es una forma de marcaje territorial afectivo”, donde el gato deposita feromonas para reafirmar su vínculo. Respetar estas señales, especialmente cuando el gato aplana sus orejas hacia los lados, garantiza un entorno seguro y libre de estrés para la mascota.

Guía para la interpretación de señales:

Analiza la cola: Identifica si el movimiento es fluido (bienestar) o rígido (tensión/miedo).

Identifica si el movimiento es fluido (bienestar) o rígido (tensión/miedo). Observa la mirada: Busca parpadeos lentos en gatos o el (ojo de ballena) en perros para medir el nivel de confort.

Busca parpadeos lentos en gatos o el (ojo de ballena) en perros para medir el nivel de confort. Verifica las orejas: Nota si están relajadas o pegadas a la cabeza como señal de estrés.

Nota si están relajadas o pegadas a la cabeza como señal de estrés. Evalúa la postura general: Distingue entre un cuerpo suelto (juego/calma) y uno tenso (advertencia).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL