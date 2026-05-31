Delicia de la Baja

Indiscutiblemente, una de las mejores cocinas del mar es la de la Baja y, en especial, la del Norte. Ahí, en Ensenada, se encuentran un buen puño de lugares donde disfrutar de estas delicias del mar, ya sea en un restaurante con estrella Michelin o en un puesto de calle. Allá la cosa va en serio.

Baja Norte inició de la mano del chef Jorge Moreno, quien estuvo en Paralelo 28 y en Rinconcito Ensenada, en el 2020, en Ajijic, Jalisco, donde sigue atendiendo de lunes a domingo. En julio del 2025 decidieron abrir su primera sucursal en Guadalajara, precisamente en la Col. Americana, en la calle Justo Sierra, entre Chapultepec y Américas, digamos.

En compañía del buen Héctor, nos citamos entre semana para ir a probar las delicias que me había platicado algunos lectores, quienes me recomendaron el lugar y sus platillos; y, pues bien, aquí te cuento cómo nos fue.

De inicio preguntamos por los imperdibles, aquellos platillos que sí o sí debes probar. Esas preparaciones que ponen en el mapa a los restaurantes y que te hacen volver por ellos. Así, y por recomendación del mesero, llegó el primero: taco de pulpo asado ($150). Fue un inicio espectacular. En una tortilla de maíz azul, de tamaño más bien mediano, ponen una capa de aguacate machacado; encima, un tentáculo de pulpo cocido y pasado por las brasas con un buen brochazo de adobo. Bañan con una salsita cítrica chiltepín que le va de maravilla y otra de vinagre de arroz y aceite de ajonjolí tostado. Adornan con rodajas de jalapeño crudo, julianas de jícama, cebolla morada en pluma y un verde para dar el gatazo. Por último, dan una lluvia de ajonjolí.

Seguimos con unos buenos camarones zarandeados ($290), presentados en plato trinche y alternados con cuartos de tomate a la parrilla. Llegan estos camarones cortados en mariposa, pero con su cáscara para que el adobo rife. Su adobo es intenso, cítrico y sin picor alguno. Los sirven con todo y cabeza, y ahí puedes darte un festín de sabor.

Finalizamos con una tostada de aguachile de camarón ($120) (la orden $320). Puedes escoger entre tres salsas: chiltepín con jengibre, cenizas o tatemado con cueritos. Nosotros nos inclinamos por la primera, y es que fue la que se me hizo más original. Además, fue su confección la que los puso en el mapa. Su tostada es de las deshidratadas y tiene el platillo una arquitectura vertical; en su vaso, unos camarones abiertos, bien curtidos de limón, y dan altura con su ensalada de jícama, que le da mucha frescura y sabor con esa emulsión de vinagre de arroz y aceite de ajonjolí. Coronan con un verde, sus imperdibles semillas de ajonjolí y listo.

Ofrecen conchas frescas que les envían desde Ensenada todas las semanas.

Larga vida a Baja Norte.

¡Sé feliz!

Baja Norte

Comida: 4

Lugar: 4.5

Servicio: 5

D: C. Justo Sierra 2139, Ladrón de Guevara, Lafayette, Guadalajara, Jal.

H: De martes a jueves de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.; viernes a domingo de 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

@bajanorteamericana

T: 33 2781 4760.