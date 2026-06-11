Un grupo de investigadores de la conducta animal ha descifrado uno de los misterios más comunes y entrañables del mundo de las mascotas.

El ladeo de cabeza no es una simple casualidad ni un intento de manipulación afectiva, sino una respuesta física ligada a la inteligencia canina. Los científicos descubrieron que este gesto está estrechamente vinculado con la capacidad de los canes para procesar y comprender el lenguaje humano.

Específicamente, los animales realizan este movimiento cuando escuchan palabras que consideran significativas, activando sus funciones de memoria y atención de manera simultánea.

¿Quiénes y dónde se realizó el estudio científico?

Un destacado equipo de científicos pertenecientes a la Universidad Eötvös Loránd, una institución académica de renombre ubicada en Budapest, lideró esta fascinante investigación.

Los etólogos clínicos de este centro llevaron a cabo el análisis en un laboratorio especializado en el comportamiento de los animales de compañía.

"Analizamos la reacción de decenas de ejemplares y encontramos una coincidencia exacta entre el ladeo y la retención de información", señalaron los expertos europeos.

Para el experimento, se estudió de forma detallada a un grupo de perros considerados con "talento especial" para aprender nombres de objetos, como los de la raza Border Collie.

Durante varios meses de pruebas controladas, los investigadores evaluaron cómo reaccionaban los canes ante las instrucciones verbales de sus dueños al pedirles un juguete específico. El monitoreo constante demostró que los perros con mayor capacidad de aprendizaje realizaban la inclinación de cabeza de manera muchísimo más frecuente que los perros promedio.

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¿Por qué y cómo funciona el cerebro canino al escucharnos?

El estudio determinó que la inclinación de la cabeza se produce debido a una asimetría en la forma en que el cerebro del animal procesa los sonidos. Cuando un ser humano pronuncia una palabra conocida por la mascota, el estímulo auditivo es analizado principalmente por el hemisferio derecho del cerebro canino.

Esta activación cerebral genera una respuesta motora involuntaria que hace que el animal gire su cabeza hacia un lado específico para enfocar mejor su atención. Al realizar este sutil giro, el can no solo intenta escuchar con mayor claridad, sino que está construyendo activamente una imagen mental del objeto o la acción que se le está mencionando.

Además, los investigadores señalan que la posición del hocico puede obstruir parcialmente la visión del perro hacia la boca del dueño, por lo que inclinar la cabeza les ayuda a leer mejor nuestras expresiones faciales.

Puntos clave para entender la mente de tu mascota

Señal de alta concentración: El gesto demuestra que tu perro está completamente enfocado en descifrar el significado exacto de lo que le estás diciendo.

Asociación de palabras: Ocurre con mayor intensidad cuando pronuncias comandos o nombres de sus juguetes preferidos, como pelotas o cuerdas.

Preferencia de lado: Cada perro tiene un lado favorito para inclinar la cabeza (izquierdo o derecho), lo cual depende directamente de su dominancia cerebral individual.

Vínculo afectivo: Este comportamiento se refuerza de manera positiva cuando el dueño responde con caricias, sonrisas o premios comestibles.

Diferencia entre razas: Aunque todos los perros pueden hacerlo, las razas con alta capacidad de trabajo y entrenamiento muestran este patrón de manera más consistente.

¿Cómo transforma este descubrimiento la relación con los animales?

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El descubrimiento publicado por este centro de Hungría cambia por completo la percepción que se tenía sobre la comunicación entre humanos y animales. A partir de ahora, los cuidadores pueden interpretar este tierno gesto como una prueba irrefutable de que sus mascotas están intentando comunicarse de verdad.

Entender el fenómeno del ladeo de cabeza ayuda a los entrenadores a optimizar las sesiones de aprendizaje, utilizando palabras clave en momentos de máxima atención. Este avance en la ciencia veterinaria demuestra que los perros poseen un mundo interior y cognitivo mucho más complejo y sofisticado de lo que la sociedad imaginaba.

La próxima vez que hables con tu compañero de cuatro patas y ladee la cabeza, sabrás con certeza que su mente está trabajando a toda marcha para entenderte.

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