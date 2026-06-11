Identificar el comportamiento de tu mascota a tiempo evita noches de maullidos desesperados y camadas inesperadas en casa. Si notas a tu compañera felina extrañamente afectuosa o ruidosa hoy, es muy probable que haya iniciado su ciclo reproductivo y necesites saber exactamente cómo actuar para proteger su bienestar de inmediato.

El ciclo reproductivo de las felinas, técnicamente conocido por los veterinarios como estro, es una etapa puramente hormonal que altera por completo la rutina del hogar.

Durante este período, los niveles de estrógeno en el organismo de la felina se elevan de forma drástica, preparándola para la reproducción. Este proceso biológico explica el repentino e intrigante cambio de temperamento que desconcierta a tantos dueños en sus hogares.

La gata no busca molestar a sus cuidadores; simplemente responde a un instinto primitivo dictado por su propio sistema endocrino.

¿Cómo y cuándo identificar los síntomas en el hogar?

El comportamiento se intensifica principalmente en las épocas del año con más horas de luz solar, afectando a mininas de todo el mundo. El síntoma más evidente es un maullido sumamente agudo, constante y persistente, que a menudo se confunde erróneamente con el llanto por dolor.

"El maullido del celo tiene una frecuencia sonora específica, diseñada por la naturaleza para atraer a los machos a largas distancias", explican los etólogos.

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Además, notarás que tu mascota busca frotar de forma compulsiva sus mejillas y cuerpo contra los muebles, las paredes y tus propias piernas. Físicamente, adoptará una postura muy característica llamada lordosis, inclinando la parte delantera de su cuerpo hacia el suelo y elevando la pelvis.

También es común observar que desvía la cola hacia un lado y realiza un rápido movimiento de pedaleo con sus patas traseras al acariciarla. En casos más agudos, el felino puede presentar pérdida de apetito o intentar escapar de forma desesperada por ventanas y puertas hacia el exterior.

¿Quién debe intervenir y dónde buscar ayuda especializada?

Ante la sospecha de que el ciclo ha comenzado, la responsabilidad recae directamente en los cuidadores y los profesionales de la salud animal. La Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales recomienda mantener un control estricto del entorno doméstico para evitar fugas y accidentes.

Es fundamental programar una consulta formal en tu clínica veterinaria de confianza para evaluar el estado general de salud de la minina. El especialista médico es el único capacitado para confirmar el estado de la mascota y ofrecer alternativas viables a mediano y largo plazo.

Si te encuentras en una zona urbana, los centros de salud animal locales suelen ofrecer campañas de orientación específicas para estos casos estacionales.

Guía rápida de acción para dueños de mascotas

Asegura el perímetro: Cierra firmemente ventanas, balcones y puertas exteriores para evitar que escape en busca de un macho.

Incrementa el juego: Utiliza juguetes interactivos para desgastar su energía y disminuir los niveles de estrés y ansiedad en casa.

Aislamiento preventivo: Si convives con otros felinos machos no castrados, sepáralos de inmediato en habitaciones totalmente independientes.

Evita los castigos: Entiende que sus maullidos y conductas son involuntarios; el refuerzo positivo y la paciencia son tus mejores aliados.

Planifica la esterilización: Consulta con el especialista la opción de la ovariohisterectomía una vez que termine por completo el ciclo actual.

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¿Por qué la prevención médica es la mejor alternativa?

Permitir que el ciclo se repita continuamente sin control genera un desgaste físico y emocional severo tanto para el animal como para la familia. La constante fluctuación hormonal incrementa el riesgo de desarrollar patologías graves a futuro, como infecciones uterinas conocidas como piómetra.

Asimismo, la reproducción descontrolada contribuye de forma directa al abandono animal, un problema crítico para los refugios y la salud pública. La intervención médica a tiempo no solo devuelve la tranquilidad al hogar, sino que garantiza una vida mucho más longeva, sana y feliz para tu gata.

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