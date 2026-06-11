La obsesión por las dietas hiperproteicas ha llevado a miles de personas a consumir porciones que duplican los requerimientos nutricionales recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Cuando el cuerpo recibe más aminoácidos de los que puede procesar para la síntesis muscular, el hígado y los riñones deben trabajar a marchas forzadas. Este proceso metabólico genera un residuo tóxico llamado amoníaco, el cual debe ser transformado rápidamente en urea para poder ser eliminado a través de la orina de forma segura.

Si el consumo es desmedido y prolongado, el sistema excretor se satura, desencadenando una serie de malestares cotidianos que la mayoría de las personas suele ignorar o confundir con simple cansancio.

¿Cómo y dónde se manifiestan los síntomas del abuso proteico?

El daño por sobreconsumo no ocurre de la noche a la mañana; se manifiesta de manera progresiva en la rutina diaria mediante tres señales sumamente específicas.

La primera señal inconfundible es el mal aliento constante, técnicamente conocido como halitosis por cetosis, un aroma similar al quitaesmalte que no desaparece ni con el cepillado dental.

"Al reducir los carbohidratos y saturar el cuerpo con proteínas, el metabolismo cambia su fuente de energía, liberando compuestos volátiles a través del aliento", explican los expertos.

La segunda alarma aparece directamente en el sistema digestivo en forma de estreñimiento severo o alteraciones gastrointestinales recurrentes. Esto ocurre porque las fuentes concentradas de proteína carecen por completo de fibra dietética, lo que ralentiza drásticamente el tránsito intestinal en el colon.

Finalmente, la tercera señal es una deshidratación crónica inexplicable, acompañada de una sed insaciable y fatiga constante durante las actividades físicas cotidianas.

¿Quiénes investigan este fenómeno nutricional y por qué?

Especialistas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston han liderado estudios clínicos para evaluar el impacto a largo plazo de los suplementos de suero de leche o whey protein.

Los resultados médicos demuestran que los entusiastas del fitness que abusan de estos productos sin supervisión médica elevan su riesgo de desarrollar nefrolitiasis (cálculos renales). Los nefrólogos clínicos alertan que el exceso de filtración altera el pH de la orina, propiciando la acumulación de cristales de calcio y ácido úrico en los riñones.

La comunidad médica enfatiza que la nutrición debe ser estrictamente personalizada y adaptada al gasto calórico real de cada individuo.

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Consejos rápidos para equilibrar tu ingesta diaria

Calcula tu requerimiento real: Recuerda que la población general sana necesita aproximadamente entre 0.8 y 1.2 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal.

Incrementa el consumo de agua: Si mantienes una dieta alta en proteínas de origen animal, necesitas duplicar tu consumo de agua para ayudar a filtrar la urea.

Añade fibra a tu plato: Acompaña siempre tus porciones de carne o pollo con vegetales verdes y cereales integrales como la avena para proteger tu digestión.

Diversifica tus fuentes: No dependas únicamente de la carne roja; introduce proteínas vegetales como las lentejas o el tofu, que aportan nutrientes más ligeros.

Monitorea con análisis clínicos: Realiza un estudio de sangre anual para revisar tus niveles de nitrógeno ureico y creatinina con tu médico de cabecera.

¿Cómo optimizar la nutrición sin poner en riesgo la salud?

Aprender a escuchar las señales que emite el cuerpo es el primer paso para corregir un rumbo nutricional que podría volverse peligroso. La solución no consiste en eliminar este macronutriente , el cual es vital para los tejidos, sino en consumirlo de manera inteligente y proporcional.

Adoptar un enfoque balanceado previene el desarrollo de enfermedades crónicas y garantiza que los esfuerzos en el gimnasio realmente den frutos saludables.

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