Más vitaminas que la fruta: El superalimento de sabor no muy agradable para todos que los expertos recomiendan

El hígado de res ha formado parte de la cocina tradicional en México y en distintas culturas del mundo durante generaciones gracias a su alto valor nutricional. Pese a ello, con el paso del tiempo, este alimento ha perdido presencia en muchas dietas modernas, ya que algunas personas lo evitan por ideas relacionadas con su sabor o su textura.

De acuerdo con un análisis publicado por el portal especializado Medical News Today, esta carne, a menudo considerada de segunda categoría, es en realidad una de las fuentes más densas en nutrientes del planeta.

A diferencia de los cortes musculares tradicionales como el bistec o la arrachera, los órganos internos de los animales funcionan como centros de almacenamiento vitales.

Esto significa que están literalmente cargados de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que el cuerpo humano necesita para funcionar al máximo de su capacidad.

Según los datos oficiales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), una porción estándar de apenas 100 gramos aporta 20.35 gramos de proteína de alta calidad.

Lo más sorprendente es que esta misma porción contiene únicamente 133 calorías, lo que lo convierte en un alimento sumamente eficiente desde el punto de vista energético.

Esta proporción de macronutrientes lo hace un aliado perfecto para quienes buscan mejorar su composición corporal, ganar masa muscular o perder peso sin gastar una fortuna en el supermercado.

Los beneficios directos para tu salud física y mental

El hígado de res contiene cantidades importantes de Vitamina B12, un nutriente crucial para la formación de glóbulos rojos, la síntesis de ADN y el correcto funcionamiento del sistema nervioso central.

Una deficiencia de esta vitamina puede causar fatiga extrema, problemas de memoria y debilidad muscular, problemas que una pequeña porción de este órgano puede prevenir fácilmente.

Además, es una fuente excepcional de Vitamina A en su forma activa (retinol), superando por mucho a las zanahorias, espinacas y otras verduras populares.

Esta vitamina es absolutamente indispensable para mantener una salud ocular óptima, fortalecer la respuesta inmune y promover la regeneración celular de la piel.

Los minerales también juegan un papel protagonista en este superalimento. El hierro presente en el hígado es de tipo hemo, lo que significa que es altamente absorbible por el organismo humano.

Este tipo de hierro ayuda a combatir eficazmente la anemia, mejora la oxigenación de la sangre y elimina la sensación de fatiga crónica que afecta a tantas personas hoy en día.

Por su parte, el zinc fortalece las defensas naturales del cuerpo, mientras que el cobre y el selenio optimizan el metabolismo tiroideo y la producción de energía a nivel celular.

¿Cómo integrar el hígado de res a tu dieta?

Si estás listo para darle una oportunidad a este tesoro nutricional, aquí tienes algunas recomendaciones prácticas para tu día a día:

Consúmelo solo una o dos veces por semana en porciones moderadas (entre 100 y 150 gramos por comida).

Si su gusto metálico te resulta demasiado fuerte, remójalo en leche entera o jugo de limón durante 30 a 60 minutos antes de cocinarlo.

Cocínalo a la mexicana con abundante cebolla, ajo, tomate y pimientos para realzar su sabor y añadir antioxidantes extra a tu plato.

Evita sobrecocinarlo a fuego alto; debe quedar ligeramente tierno en el centro para no perder su textura suave y proteger sus nutrientes termosensibles.

Siempre que tu presupuesto lo permita, elige hígado de vacas alimentadas con pasto para asegurar un perfil de grasas más limpio y saludable.

Si estás buscando un impulso real de energía, necesitas mejorar tu ingesta de hierro o simplemente quieres diversificar tus fuentes de proteína, no dudes en darle una oportunidad al hígado.

Tu cuerpo, tu sistema inmunológico y hasta tu bolsillo te agradecerán por redescubrir y aprovechar este tesoro culinario injustamente olvidado.

No te pierdas: Por qué la ciencia sugiere incluir este superalimento ancestral en tu desayuno diario

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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