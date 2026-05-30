En las calles de Jalisco y en gran parte del territorio mexicano, encontrar un puesto tradicional que venda mangos con chile, sal y limón es una escena de todos los días.

Sin embargo, más allá de ser un simple antojo refrescante para combatir el calor, los expertos en nutrición han comenzado a destacar las verdaderas propiedades clínicas de consumirlo antes de su maduración total.

¿Qué es exactamente lo que hace tan especial al mango cuando aún no ha desarrollado su dulzor característico? La respuesta definitiva se encuentra en su fascinante y compleja composición química.

El secreto nutricional detrás de su intensa acidez

Cuando el mango está verde, su pulpa contiene una cantidad significativamente menor de azúcar , lo que se traduce en un índice glucémico mucho más bajo en comparación con su versión madura.

Esta característica fundamental lo convierte en una opción ideal para quienes buscan controlar su peso corporal, o bien, para pacientes con diabetes que desean disfrutar de una fruta sin riesgos metabólicos.

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Además, en esta etapa temprana, la fruta destaca por su altísima concentración de Vitamina C , superando incluso a varios cítricos tradicionales, lo que fortalece el sistema inmunológico de forma completamente natural.

Beneficios directos para tu digestión y salud celular

Otro componente estrella que no podemos ignorar es la pectina, un tipo de fibra soluble que abunda en la pulpa inmadura y que actúa como un poderoso protector de todo el tracto gastrointestinal.

Consumir esta fruta de manera regular ayuda a combatir problemas comunes como el estreñimiento severo, la indigestión pesada y funciona como un remedio tradicional muy efectivo para aliviar las molestas náuseas matutinas .

Por si fuera poco, también contiene mangiferina, un antioxidante sumamente potente que diversos estudios científicos han vinculado directamente con la protección del hígado y la prevención de peligrosas inflamaciones a nivel celular.

Tips rápidos para consumirlo de forma segura y deliciosa

• Lávalo perfectamente, pélalo con cuidado y consúmelo con moderación para evitar cualquier tipo de irritación estomacal provocada por su acidez natural.

• Combínalo con una pizca de sal de mar para ayudar a equilibrar los electrolitos de tu cuerpo durante los días más calurosos del año.

• Evita el exceso de salsas procesadas o chamoy industrial; prefiere siempre el jugo de limón natural y chile en polvo casero.

• Intégralo creativamente en ensaladas frescas, ceviches tradicionales o como una guarnición rallada para acompañar tus platillos favoritos de mariscos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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