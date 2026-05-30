Dieta para el corazón: qué comer para vivir más años

Para mantener una óptima salud cardiovascular, elegir los alimentos adecuados es tan importante como hacer ejercicio. Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), una dieta rica en omega-3, fibra y antioxidantes es la clave para prevenir infartos, controlar la presión arterial y reducir la inflamación en el cuerpo.

Los mejores alimentos para la salud cardiovascular

Si buscas proteger tu corazón de forma natural, los especialistas recomiendan integrar estos alimentos a tu dieta diaria: pescados grasos como el salmón por su alto nivel de omega-3, avena para barrer el colesterol LDL del intestino, y aceite de oliva extra virgen como tu fuente principal de grasas saludables.

Más allá de las dietas estrictas o la prohibición de alimentos altos en grasas saturadas, el consumo de algunos alimentos puede ser vital para cuidar tu corazón de afecciones como cardiopatía coronaria, arritmias e insuficiencia cardiaca.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud, la principal agencia de investigación biomédica y de salud pública de Estados Unidos, estos son los alimentos con mayor influencia en la salud cardiovascular:

Alimentos con alto contenido proteico

Los pescados con alto contenido de ácidos grasos omega-3, como el salmón, atún, sardina y trucha, son conocidos por ayudar a disminuir los triglicéridos y los procesos inflamatorios, además de favorecer la circulación sanguínea. También se recomienda el consumo de carnes magras y huevo.

Frutas y verduras

Consumir alimentos como espinaca, brócoli, jitomate, zanahoria, naranja, manzanas, plátanos, peras y frutos rojos aporta antioxidantes, fibra y vitaminas que ayudan a proteger las arterias.

Avena y granos integrales

La avena, el arroz integral, pan, tortillas y otros cereales integrales ayudan a reducir el colesterol "malo" (LDL) gracias a su alto contenido de betaglucano, una fibra soluble que forma un gel en el intestino y facilita la eliminación de ácidos biliares ricos en colesterol.

Frutos secos y semillas

Las nueces, almendras y pistaches contienen grasas saludables, fibra, esteroles vegetales y vitamina E que pueden contribuir a disminuir el riesgo cardiovascular cuando se consumen con moderación.

Legumbres

Los frijoles, arvejas, lentejas y garbanzos son una fuente importante de proteína vegetal, magnesio, potasio y fibra soluble, además de ser bajos en grasas saturadas.

Aceite de oliva

Este ingrediente básico de la dieta mediterránea contiene grasas monoinsaturadas que ayudan a mantener niveles saludables de colesterol.

Hábitos diarios para prevenir enfermedades cardíacas

Además de incluir alimentos saludables en la dieta diaria, expertos recomiendan seguir estos hábitos:

Reducir el consumo de sal y alimentos ultraprocesados.

Evitar bebidas azucaradas y exceso de grasas saturadas.

Realizar actividad física al menos 30 minutos al día

Dormir adecuadamente y controlar el estrés.

No fumar y moderar el consumo de alcohol.

Acudir periódicamente a revisiones médicas.

Controla el tamaño de las porciones en tu plato.

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Los factores como la mala alimentación, el sedentarismo y el tabaquismo aumentan el riesgo de hipertensión, infartos y accidentes cerebrovasculares.

Por ello, adoptar hábitos saludables desde edades tempranas puede marcar una diferencia importante en la prevención de estos padecimientos y contribuir a una vida más larga y saludable.

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