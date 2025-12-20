Lincoln Aviator: Una gran compañera

es tengo que confesar que, enamorado de la Nautilus como estaba, cuando en febrero pasado llegó la Aviator no pensé que la fuera a querer tanto con el paso del tiempo. Pero así ha sido, y en muchos aspectos.

Tanto por dentro como por fuera, la Aviator aún no sigue el lenguaje de diseño propuesto en Nautilus y Navigator. Sin embargo, en lugar de cansarnos, la veo cada día más bonita, elegante y sobria, con líneas que le confieren dinamismo y solidez. La silueta, con el techo cayendo con gracia hacia la parte trasera, es el pilar de esa sensación de movimiento que inspira.

Por dentro, la pantalla central me parece del tamaño perfecto y, si bien es cierto que, comparada con sus hermanas, se ve conservadora, también lo es que esto ayuda a sentirse mejor a su mando o como pasajero. Los asientos de múltiples ajustes, calefacción, enfriamiento y masaje también contribuyen. El sistema de sonido Revel tiene la calidad y potencia suficientes para hacer de ella una sala de concierto rodante, ya seas fan de Gershwin, Louis Armstrong, Taylor Swift o Bad… no, de este último no; mejor escúchalo en otro lugar, lejos de nuestra presencia.

Un interior pensado para el confort cotidiano y los viajes largos. CORTESÍA

Solidez visual con detalles que privilegian la armonía sobre la estridencia. CORTESÍA

En los dos meses más recientes, con tantos viajes que me han tocado a Asia, Sudamérica y Estados Unidos, una de las cosas que más extrañé fue conducirla. Ahora que regreso, me subo y me siento en casa. Me habitué a su confort, a su potencia de 400 HP y a su equipo. También a prender el aire acondicionado con la aplicación de Lincoln desde lejos, para que su interior se ponga más agradable. Igual a que la pantalla me diga que su software fue actualizado durante la noche, sin que yo tuviera que hacer nada. A que los baches que dejaron las lluvias apenas se perciban, gracias a la suspensión.

Son muy pocas las cosas que me recuerdan que la perfección no existe. Una de ellas es el frenado automático, que es algo brusco, principalmente cuando estamos maniobrando en reversa y no siempre de una manera que nos parezca justificada. Otra es que una versión híbrida le vendría muy bien para mejorar el consumo, que ha sido, en promedio, de alrededor de 5 km/litro en ciudad y ocho en carretera. Pero no extraño la PHEV. Mejor espero una HEV en el futuro, aunque no sepa si habrá.

En febrero ella tendrá que irse, ya que uno de sus problemas es que mi nombre no está en la factura. Y desde ahora ya la extraño. La Aviator me malacostumbró a sus encantos. La vida sin ella, les garantizo, no será la misma.