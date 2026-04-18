Con las altas temperaturas que se registran en Jalisco durante esta época, es de vital importancia recordar que nuestras mascotas también son sumamente vulnerables al calor extremo. Este tipo de fenómenos del clima exige nuestra total atención inmediata, también para nuestros fieles compañeros de cuatro patas.

Como ciudadanos responsables, debemos comprender que el clima severo no solo incomoda a los humanos. Los animales de compañía enfrentan un riesgo constante que puede escalar rápidamente si no prestamos la atención adecuada en nuestros hogares.

¿Por qué el calor extremo es una amenaza silenciosa para los animales?

A diferencia de las personas, las mascotas no regulan su temperatura corporal de la misma forma. Esta diferencia biológica los pone en una clara desventaja frente a las inclemencias del tiempo.

Debido a esta incapacidad para enfriar su cuerpo eficientemente, los perros y gatos pueden sufrir una deshidratación severa en cuestión de horas. Peor aún, están expuestos a experimentar un golpe de calor en muy poco tiempo.

El peligro aumenta drásticamente si las mascotas permanecen en lugares inadecuados durante los picos de temperatura. Los espacios cerrados, las azoteas sin ventilación o el interior de los vehículos se convierten en trampas mortales.

Un auto apagado bajo el sol multiplica el calor exterior, creando un efecto letal para cualquier ser vivo que se encuentre en su interior, aunque sea por poco tiempo.

Señales de alerta: cómo identificar un golpe de calor a tiempo

Para actuar con rapidez, es importante que los dueños sepan identificar cuándo su mascota está sufriendo por las altas temperaturas. La observación constante de sus hábitos es tu mejor herramienta preventiva.

Si notas un cambio repentino en el comportamiento de tu animal de compañía, no lo ignores.

Presta especial atención a las siguientes señales de alerta que indican una emergencia veterinaria inminente:

Jadeo excesivo: Es el primer síntoma visible de que el animal está luchando por regular su temperatura interna.

Es el primer síntoma visible de que el animal está luchando por regular su temperatura interna. Debilidad muscular o dificultad para moverse: La falta de energía repentina o la pesadez son claros indicadores de agotamiento por calor.

La falta de energía repentina o la pesadez son claros indicadores de agotamiento por calor. Temblores y falta de equilibrio: Si tu mascota se tambalea al caminar, su sistema nervioso ya está resintiendo el impacto térmico.

Si tu mascota se tambalea al caminar, su sistema nervioso ya está resintiendo el impacto térmico. Encías secas o muy rojas: Revisa su boca con cuidado; el color intenso y la falta de humedad en las encías revelan su nivel crítico de hidratación.

Revisa su boca con cuidado; el color intenso y la falta de humedad en las encías revelan su nivel crítico de hidratación. Vómito o desorientación: Estos son síntomas graves que requieren atención inmediata para evitar un desenlace fatal e irreversible.

Guía de prevención: acciones vitales para protegerlos en casa

Proteger a nuestras mascotas del clima extremo en Jalisco requiere de acciones preventivas sencillas pero efectivas. No esperes a ver los síntomas de alerta para comenzar a actuar.

Mantén siempre agua fresca y limpia disponible: Cambia su bebedero constantemente a lo largo del día para asegurar que el agua no se caliente con el ambiente.

Cambia su bebedero constantemente a lo largo del día para asegurar que el agua no se caliente con el ambiente. Evita sacarlos a pasear en horas de mayor calor: Programa sus salidas exclusivamente para las primeras horas de la mañana o ya entrada la noche.

Programa sus salidas exclusivamente para las primeras horas de la mañana o ya entrada la noche. No los dejes en azoteas o patios sin sombra: Asegúrate de que siempre tengan acceso libre a un refugio fresco, ventilado y techado donde puedan resguardarse.

Asegúrate de que siempre tengan acceso libre a un refugio fresco, ventilado y techado donde puedan resguardarse. Nunca los dejes dentro de vehículos: Aunque sea por muy poco tiempo, el interior de un auto concentra el calor a niveles letales en apenas unos minutos.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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