Con las altas temperaturas que se registran en Jalisco durante esta época, es de vital importancia recordar que nuestras mascotas también son sumamente vulnerables al calor extremo. Este tipo de fenómenos del clima exige nuestra total atención inmediata, también para nuestros fieles compañeros de cuatro patas.Como ciudadanos responsables, debemos comprender que el clima severo no solo incomoda a los humanos. Los animales de compañía enfrentan un riesgo constante que puede escalar rápidamente si no prestamos la atención adecuada en nuestros hogares.A diferencia de las personas, las mascotas no regulan su temperatura corporal de la misma forma. Esta diferencia biológica los pone en una clara desventaja frente a las inclemencias del tiempo.Debido a esta incapacidad para enfriar su cuerpo eficientemente, los perros y gatos pueden sufrir una deshidratación severa en cuestión de horas. Peor aún, están expuestos a experimentar un golpe de calor en muy poco tiempo.El peligro aumenta drásticamente si las mascotas permanecen en lugares inadecuados durante los picos de temperatura. Los espacios cerrados, las azoteas sin ventilación o el interior de los vehículos se convierten en trampas mortales.Un auto apagado bajo el sol multiplica el calor exterior, creando un efecto letal para cualquier ser vivo que se encuentre en su interior, aunque sea por poco tiempo.Para actuar con rapidez, es importante que los dueños sepan identificar cuándo su mascota está sufriendo por las altas temperaturas. La observación constante de sus hábitos es tu mejor herramienta preventiva.Si notas un cambio repentino en el comportamiento de tu animal de compañía, no lo ignores.Presta especial atención a las siguientes señales de alerta que indican una emergencia veterinaria inminente:Proteger a nuestras mascotas del clima extremo en Jalisco requiere de acciones preventivas sencillas pero efectivas. No esperes a ver los síntomas de alerta para comenzar a actuar.-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF